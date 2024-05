Festival les Imaginales 2024 : du fantasy, de la science-fiction et du fantastique

Dès ce jeudi 23 mai au dimanche 26 mai 2024, de nombreux auteurs et illustrateurs viendront du monde entier à Épinal pour participer à la 23e édition des Imaginales. Spécialistes du roman de fantasy, science-fiction et fantastique, écrivains, universitaires et scientifiques partageront leurs histoires et connaissances avec un public aussi varié qu’enthousiaste.

Quatre jours durant, près de 200 invités venant de divers horizons (France, Europe, États-Unis, etc.), écrivains ou artistes, auteurs de fantasy, science-fiction, fantastique, romans historiques, contes et légendes, partagent leur passion avec un public chaque année plus nombreux.

Créées en 2002 par la Ville d’Épinal, les Imaginales accueillent désormais plus de 45 000 visiteurs venus de toute la France et de pays limitrophes pour profiter de rencontres exceptionnelles et privilégiées, mais aussi d’expositions, de conférences, de cafés littéraires et d’animations aussi magiques qu’insolites.