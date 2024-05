Pillages – Ed. Delcourt

Pillages est un récit complet, un docu-fiction, des éditions Delcourt, paru en avril 2024. Une bande dessinée de Maxime de Lisle et Renan Coquin, qui propose une plongée au cœur du pillage des mers africaines, inspirée des missions contre la pêche illégale de l’auteur, commandant en second sur les navires de Sea Sheperd.

Leurs ressources naturelles ne sont plus à vendre, elles appartiennent à son peuple qui en est le gardien. Il a pour mission de les transmettre aux générations futures. L’homme demande à monsieur Wu, s’il savait que la pêche est vitale pour 15% de leur population. Aussi, Désiré explique qu’il a pour rôle de gérer au mieux les richesses de son beau pays. Il doit en même temps permettre à sa population grandissante de se nourrir. Pour cela, il aurait besoin d’une pêche puissante, moderne et industrielle, parce que la pêche artisanale ne suffit pas. Désiré vend donc quelques licences de pêche à des entreprises de la région, mais surtout à des acteurs européens et asiatiques. Les revenus des licences sont censés permettre le développement de leur propre flotte, la formation de ses marins et la construction d’infrastructures portuaires. Cela reste la théorie, pour la pratique, l’ensemble semble plus complexe…

A travers son discours avec un armateur asiatique, Désiré fait ressortir les travers de la surpêche en Afrique. Le récit riche est assez immersif, invitant à suivre différents personnages, autour du pillage des mers africaines. Entre un armateur, un jeune pêcheur africain qui rêve d’un avenir meilleur et une jeune scientifique. Entre documentaire et fiction, la bande dessinée se révèle intéressante et immersive. A travers ces différents personnages, et leurs différentes trajectoires, qui se rejoignent, en quelque sorte, l’album invite à découvrir toutes les facettes du problème de la surpêche. Une économie est à remettre en question, tout comme des conditions de travail, la corruption, le gaspillage, la destruction… Le récit documenté est écologique, militant, invitant à la réflexion, quant à ces pêches illégales. Elles pillent les ressources, abîment les océans, contribuent à l’insécurité et à l’injustice alimentaire, engendrent un mécanisme vicieux… Le dessin reste simple, efficace et plaisant.

Pillages est un récit complet, des éditions Delcourt, qui présente un docu-fiction qui interpelle. L’album offre une plongée au cœur du pillage des mers africaines, entre corruption, nouveaux braconniers, surpêche, destruction des ressources, pauvreté, migration, injustice alimentaire…