Je suis un dragon ! – Ed. L’école des loisirs

Je suis un dragon ! est un album jeunesse, de Sabina Hahn, paru aux éditions L’école des loisirs, en avril 2024. Une histoire amusante, une embrouille chez les grenouilles qui ne croient pas aux dragons, ni aux licornes, ni aux choux-fleurs…

Dans l’eau, non loin de grenouilles qui semblent se tenir sur un rocher, une tête apparaît. Les grenouilles pensent que c’est un de leurs semblables ! Elles pensent découvrir une grosse grenouille… Mais l’être à côté d’elle affirme qu’il n’est pas une grenouille, mais qu’il est un dragon ! Les grenouilles n’en font qu’à leur tête, et pensent avoir devant elles une grosse grenouille. Le gros animal vert affirme qu’il est un dragon. Mais les petits amphibiens expliquent que les dragons n’existent pas, et qu’il est une grenouille. Une libellule vient rassurer le gros animal, affirmant qu’il existe vraiment ! Mais une grenouille en remet une couche…

C’est la confusion entre un gros animal vert et un grand groupe de grenouilles. En effet, l’un explique qu’il est un dragon et les autres affirment que les dragons, comme les licornes et les choux-fleurs, n’existent pas ! Le récit présente donc des personnages qui se contredisent, pensant chacun avoir raison. La tension monte, et cela énerve le dragon qui n’arrive plus à se contenir. Ainsi, le grand animal va devoir employer les grands moyens, pour se faire entendre. L’album reste amusant, avec cette situation oppressante pour le dragon, qui le met en colère. Chose qu’il va regretter par la suite, comme les grenouilles qui devraient être plus attentives et à l’écoute. Une leçon de vie, tout en humour, pour les jeunes lecteurs qui apprendront à regarder par eux-mêmes, avant de juger. L’album est comme une bande dessinée, avec des personnages qui discutent, comme avec des bulles.

Je suis un dragon ! est un album jeunesse amusant, des éditions L’école des loisirs. Une histoire de confusion, entre incompréhension et colère, entre un gros animal vert que se dit être un dragon et des petites grenouilles qui affirment qu’il est une grosse grenouille, car les dragons n’existent pas !