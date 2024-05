La collectionneuse – Ed. Imho

La collectionneuse est un recueil de nouvelles courtes d’Yosuke Takahashi, paru aux éditions Imho, en avril 2024. Un manga, pour public averti, qui présente une trentaine d’histoires horrifiques courtes, entre fantôme, monstre, possession, vision, famille, amour, mystère, fantaisie…

Une femme vient se recueillir, devant un pot de fleurs, posé à terre. Elle s’accroupit devant, rejoint ses mains. Puis, elle repart. Derrière ce pot de fleurs, une silhouette difforme apparaît. Un fantôme la suit. La jeune femme rentre chez elle. Elle installe bientôt son futon, pour aller dormir. Au-dessus d’elle le fantôme de l’homme la guette, l’observe. La jeune femme se redresse. Elle n’a pas l’air surprise. La jeune femme tient un grand bocal, une jarre, dont elle ôte le couvercle. Elle dit quelques incantations, avec un sourire malin. Le fantôme est aspiré dans la jarre. La jeune femme referme aussitôt l’objet. Elle observe son fantôme dans la jarre, qui semble en panique. Puis, elle va déposer cette jarre, parmi tant d’autres, où se trouvent également d’autres esprits emprisonnés, qu’elle semble collectionner !

Le recueil est surprenant et curieux, il offre une trentaine d’histoires horrifiques courtes à découvrir. Des nouvelles inquiétantes et envoûtantes, qui proposent de plonger découvrir l’univers horrifique et sordide de l’auteur. Après un sommaire simple, néanmoins efficace, des histoires courtes et variées d’épouvante sont à retrouver. Le manga présente des fantômes, des zombies, des morts, des monstres, des créatures, des personnes dérangées, entre relation toxique, amour, famille, folie, possession… Le livre se lit assez facilement, les récits étant très courts, on est vite replongé dans une nouvelle aventure terrifiante. Les histoires variées offrent des dénouements plus ou moins originaux, surprenant, certaines teintées d’un peu d’humour ! Le dessin reste plaisant, simple, en noir et blanc, avec un trait dynamique et plutôt fin.

La collectionneuse est un recueil d’une trentaine d’histoires horrifiques, des éditions Imho. Un ouvrage plaisant et effrayant, pour public averti, qui invite à découvrir un univers d’épouvante maîtrisé, travaillé, entre fantômes, malédiction, monstres, morts…