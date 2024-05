Live Mémorium – Un seinen SF grand format – Éditions Glénat BD

Partagez





Si le « Live Memorium », cette machine capable de te faire revivre tes souvenirs d’enfance, en pouvant les modifier virtuellement, n’existait pas, Tomasu resterait probablement un moins-que-rien ! Ce jeune célibataire endurci va totalement changer de personnalité à son contact. D’une vie misérable et maltraitante depuis son enfance, il va passer à une vie confortable où l’assurance sera une de ses qualités.

Le problème, c’est que personne ne devrait abuser du Live Memorium !!!

Un seinen scifi complet et perturbant, où détresse affective et solitude urbaine rencontre technologie et IA !!

À retrouver le 29 mai 24 aux Éditions Glénat BD, hors collection.(+16)

Le décor :

Siège de l’entreprise « Aphrodyt RealDolls »…

Le patron est à cran. Les chiffres des ventes de ses poupées sexuelles ne lui permettent plus de faire son beurre !!! Et comme Tomasu, un jeune trentenaire est son comptable, il en prend pour son grade !!!

Il doit impérativement trouver une solution, même si c’est une combine administrative, pour les sortir de là.

En attendant, il envoie Tomasu s’occuper de la marchandise, comme un vulgaire larbin. Comme à leur habitude, ses autres collègues se moquent de lui lorsqu’il tombe, sous le poids d’une de ces poupées et se blesse. Les remarques grivoises fusent, et personne ne prête attention à sa blessure. En fait, personne ne lui prête jamais d’attention.

Après ce moment plus que gênant où Tomasu s’en sort très mal, il est temps qu’il rentre chez lui pour se soigner. Mais avant, il fait, comme régulièrement, un petit détour par l’appartement de sa mère. Celle-ci le soupçonne d’avoir une nouvelle petite amie dont il ne lui a pas parlé. Elle le questionne lourdement, mais quelque chose à la télévision retient l’attention de Tomasu. Les journalistes parlent d’une nouvelle « drogue » : le live memorium. Une machine illégale qui peut transposer les gens dans leurs souvenirs d’enfance et les modifier. Sans que cela n’impacte la réalité ! … Réservé à une élite financière…

Le point sur la BD :

Live Memorium commence comme une histoire banale… Miki Makasu choisit de nous décrire la vie d’un homme au parcours plutôt minable. Un mec « no life » que le destin a décidé de laisser tout en bas de la chaîne sociale dans la société contemporaine. Isolé dans cette mangrove urbaine, et conditionné depuis l’enfance à se faire mettre plus bas que terre. Son tempérament évolutif, prend tout son sens à travers les illustrations nerveuses et fortes de Benoit Bourget. Cet esprit embrouillé et introverti, qui « fleurit » soudain pour « devenir », à partir de cette nouvelle machine que l’auteur imagine.

On a cette réflexion stimulante du questionnement sur l’impact de tout ce qui nous fait. De ce qui nous construit dans cette période clé qu’est l’aube de nos vies : nos peurs, nos échecs, nos traumatismes. Ce qui va nous définir et axer définitivement notre personnalité.

Une vision intelligente et assez philosophique, où notre cerveau peut modifier sa propre réalité, à travers une IA. Une chance pour le protagoniste ?! Vous verrez dans cette histoire complète aux Éditions Glénat !

La conclusion :

Un récit complet au développement efficace et trash !! Live Memorium aux Éditions Glénat est beaucoup plus profond que la satire sociale qu’il présente. On plonge dans cette partie de l’âme, qui, si elle n’avait pas grandi sous certaines conditions, serait différente. Et exploserait au grand jour, en nous explosant, au passage, à la figure !!! Un bon thème sci-fi parfaitement exploité et humainement puissant ! Cerise sur la BD : cette cover aux reflets changeants, où se reflète la lumière ou la nuit !