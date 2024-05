Bonne Maman – Le jardin des saveurs

Le jardin des saveurs est un coffret gourmand, de la marque française Bonne Maman. Un coffret à offrir, à l’occasion de la fête des mères, suggérant une pause gourmande, entre six confitures et six infusions. Une jolie boîte aux motifs floraux qui offre six accords fabuleux et savoureux…

Bonne Maman, marque française, présente un beau coffret cadeau à l’occasion de la fête des mères. La jolie boîte, aux teintes écarlates, présente des fleurs, des fruits, des oiseaux et des papillons. Un joli dessin en effet miroir, qui s’ouvre en deux, comme une armoire, sur six fenêtres à ouvrir. Six cases qui offrent six accords confitures et infusions, pour des pauses gourmandes, ou des petits déjeuners surprenants. Des saveurs enchanteresses, qui se dévoilent en six tisanes et six confitures exclusives.

La première case cache une infusion Détente, associée à une confiture aux mirabelles à la fleur de tilleul. Une boisson chaude plaisante, assez douce, qui s’accompagne ici d’un petit pot de 30 g de confiture. La recette est également suave, avec le goût de la mirabelle, qui est légèrement relevé par la fleur de tilleul, que l’on sent à peine.

La case numéro deux présente une infusion Beaux rêves, avec une confiture aux abricots et à la lavande. Un ensemble bien-être, entre la verveine et la rose de l’infusion, qui s’accompagne de la douceur de l’abricot et de la lavande et de ses bienfaits. Une recette qui plaît entre saveurs acidulées et florales…

Derrière la troisième fenêtre se trouvent une infusion Réconfort et une confiture extra de figues à la cardamome. Une infusion qui a du goût, reste plaisante et réconfortante, avec une confiture surprenante. Un mélange de figues, fruit caractéristique, qui s’accompagne de la cardamome, une plante bienfaisante, favorisant la digestion, entre autres.

La quatrième case présente une infusion Bonne journée, à la menthe poivrée, offrant ainsi une boisson chaude relevée et agréable. Pour accompagner cette boisson une préparation aux cerises et à la fleur d’hibiscus est à savourer. Une confiture fruitée et florale, dont la fleur va favoriser l’élimination rénale de l’eau, et reste un coach minceur.

La cinquième fenêtre cache une infusion Après dessert et une préparation aux myrtilles et à la mélisse. Une boisson chaude bienvenue et légère, qui va aider grâce aux vertus de la badiane, du cassis et de la mélisse. La confiture est douce et fruitée, elle offre la fraicheur citronnée de la mélisse, une plante aux différents bienfaits, dont la digestion et son action calmante.

Enfin, dans la sixième case se trouvent une infusion Douceur et une confiture aux fraises et à la verveine. Une infusion pleine de douceur, réconfortante, entre pomme et cannelle, qui s’accompagne d’une préparation à la fraise et à la verveine. Une confiture au bon goût de fraises, accompagné d’une note de fraicheur, douce, avec la verveine, aux vertus apaisantes.

Pour la fête des mères, la marque française Bonne Maman, présente un joli et gourmand coffret, avec des accords superbes et bienfaisants. En effet, les ensembles sont bien choisis, entre douceur et bienfaits. Les infusions, comme les confitures sauront plaire, offrir un bel éventail du savoir-faire de la marque également. Un joli et gourmand coffret à offrir…