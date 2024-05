Plongez dans une nouvelle aventure pleine d’enthousiasme avec “Timoté aime Tout Faire Tout Seul” ! Dans cet album jeunesse captivant, écrit par Emmanuelle Massonaud et magnifiquement illustré par Mélanie Combes, les enfants dès 2 ans suivront les péripéties de Timoté, un adorable petit lapin déterminé à tout faire par lui-même.

Timoté, avec toute sa détermination, veut tout faire tout seul ! Depuis quelques mois, il refuse toute aide et veut gérer ses affaires seul : se laver, s’habiller, et même éplucher les légumes et les fruits. Ses parents, mêlant fierté et amusement, observent leur petit lapin grandir et s’épanouir. Timoté fait certes quelques erreurs en chemin, mais c’est en se trompant qu’il apprend !

Ce nouveau livre est une célébration de l’indépendance et de la croissance personnelle. Les jeunes lecteurs seront inspirés par le courage et la persévérance de Timoté alors qu’il explore le monde et prend des responsabilités. Les illustrations vibrantes de Mélanie Combes donnent vie à chaque page, capturant les émotions et les aventures de Timoté avec tendresse et humour.

Rejoignez Timoté dans son voyage d’autonomie et de découverte !

Ce livre est une invitation pour les enfants à découvrir le plaisir et la satisfaction d’accomplir des choses par eux-mêmes. En suivant les exploits de notre jeune lapin, les jeunes lecteurs seront encouragés à explorer leur propre indépendance et à développer leur confiance en eux. Une leçon précieuse qui les accompagnera tout au long de leur vie.

“Timoté aime Tout Faire Tout Seul” est le cadeau parfait pour les enfants en quête d’aventure et d’autonomie. Offrez-leur cette merveilleuse histoire et laissez-les s’immerger dans le monde captivant de Timoté. Disponible dès maintenant, cet album relié est une invitation à rire, à apprendre et à grandir ensemble.

Préparez votre enfant à être émerveillé par les exploits de notre jeune héros et à être inspiré par son courage. À vos livres, prêts, explorez !

