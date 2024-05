Plongez dans l’univers enchanteur de “Mes plus belles comptines – La mer”, le dernier bijou de la collection “Mes plus comptines” des éditions Larousse Jeunesse! Paru le 22 mai 2024, ce livre magnifiquement illustré par Sophie Bouxom est une véritable invitation au voyage pour les tout-petits.

Ce livre relié présente cinq comptines adorables et incontournables sur le thème de la mer : “C’est la baleine”, “Bateau sur l’eau”, “Un crabe”, “Tout au fond de la mer”, et “Les Petits Poissons”. Chaque double-page offre une nouvelle découverte, avec des illustrations éclatantes qui captiveront l’imagination des enfants. L’aventure commence dès l’ouverture du livre, chaque comptine apportant son lot de merveilles marines et de créatures fascinantes.

Mais ce n’est pas tout ! Pour rendre l’expérience encore plus interactive, chaque texte de chant est accompagné d’une puce-son. Signalée par une rondelle rouge bien visible, même pour les plus petits, la mention “Écoute et chante” permet à l’enfant de plonger immédiatement dans la mélodie. En appuyant simplement sur la puce, ils peuvent écouter la comptine et chanter en chœur. Quelle meilleure façon d’apprendre et de s’amuser ?

Partons à la mer en chantant !

Sophie Bouxom, avec son talent d’illustratrice, réussit à transformer chaque comptine en une véritable œuvre d’art visuelle. Les pages sont remplies de couleurs vives et de détails charmants qui feront briller les yeux des petits explorateurs. Que ce soit la majestueuse baleine, le crabe espiègle ou les poissons dansants, chaque personnage prend vie sous son pinceau magique.

“Mes plus belles comptines – La mer” est ainsi un outil éducatif qui stimule l’écoute, la mémoire, et la capacité à suivre un rythme. En écoutant et en chantant ces comptines, les enfants développent leur oreille musicale et enrichissent leur vocabulaire de manière ludique.

Alors, prêts à embarquer pour une aventure sous-marine ? Avec “Mes plus belles comptines – La mer”, vos enfants ne voudront plus quitter ce monde merveilleux peuplé de créatures marines et de mélodies entraînantes. Offrez-leur ce livre et regardez-les s’émerveiller, chanter et danser au rythme des vagues. Bon voyage au pays des comptines et des rêves bleus !

