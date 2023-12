MOBS – La vie secrète des monstres de Minecraft – Tome 2

MOBS, la vie secrète des monstres de Minecraft revient avec un deuxième album, plein d’humour, paru aux éditions Glénat, fin octobre 2023. Une bande dessinée de Frigiel et Piratesourcil qui présente la vie de ces monstres, à travers des gags improbables !

Un aventurier explique à deux autres, en mauvais état, que pour éviter toute catastrophe, il pense qu’il est nécessaire de rappeler comment les Mobs fonctionnent. Un des aventuriers mal en point affirme qu’il sait et que c’est bon. Malgré tout, l’autre insiste affirmant que leurs têtes disent le contraire ! Le deuxième blessé explique que ce n’est pas de leur faute si un enderman leur a explosé à la figure par surprise. L’aventurier pose son tableau et rappelle en image que les creepers explosent, mais pas l’enderman ! Puis, il présente le profil d’un enderman, dont certains peuvent se téléporter. Les créatures craignent l’eau et aiment porter des trucs. Mais il ne faut pas les regarder dans les yeux, sinon ils attaquent ! Mais les deux aventuriers mal en point affirment que ces créatures sont toutes idiotes ! Ce qui va se confirmer, quelques instants plus tard !

L’album présente, de nouveau, des gags, d’une ou deux planches, autour des créatures de l’univers de Minecraft. Des situations improbables et des scènes cocasses ou hilarantes, vont s’enchaîner dans cette bande dessinée assez bien rythmée. Elle se lit facilement, entraînant les fans du jeu vidéo dans la vie secrète de ces monstres aux capacités particulières, mais tous idiots, sembleraient-ils ! Cela offre donc une série de gags entre maladresses et quiproquos, avec des zombies, des creepers, des sorcières, des aventuriers, des squelettes et autres créatures. Chacun se ridiculise plus ou moins dans cet album simple et efficace, qui invite au lâcher-prise également. Le dessin reste également simple, avec un trait strict, rappelant le graphisme cubique du jeu, mais offrant des personnages expressifs et un univers coloré.

MOBS La vie secrète des monstres de Minecraft revient avec un deuxième album, paru aux éditions Glénat. Des gags à gogo, pour cet univers riche qui offre son lot de situations improbables et cocasses, pour ces créatures maladroites, idiotes et délirantes !

