Le Royaume d’Après – Le crépuscule

Le crépuscule est le premier tome de la nouvelle série jeunesse d’aventures fantastiques, Le Royaume d’Après, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Marc Dubuisson et Margaux Saltel, parue en mars 2024, qui présente un voyage initiatique pour un jeune garçon plein de courage.

La nuit est tombée, mais une maison a gardé une fenêtre allumée. Quelqu’un cri qu’il faut pousser plus fort ! Dans la chambre une femme est sur le point d’accoucher, mais elle souffre. Le médecin reste très sévère et lui demande de faire un effort. C’est à ce moment qu’un garçon entre dans la chambre, expliquant que sa maman a mal… Christopher est rapidement congédié par son père qui lui demande de retourner dans sa chambre, avant de claquer la porte. Christopher reste assit devant la porte, avec des larmes qui coulent sur ses joues. Il aperçoit une ombre, devant la fenêtre. Une vieille femme aux yeux vairons, lui fait signe de se taire. Bientôt, le père l’aperçoit également et fait fuir cet oiseau de malheur qui rôde autour de la maison… Le cri d’un bébé retentit. Le père accourt. Christopher reste seul et comprend que sa maman n’est plus.

C’est avec un drame que débute ce récit teinté de magie et de fantastique. Alors que le père noie son chagrin de l’alcool, Christopher fait tout ce qu’il faut pour sa petite sœur. Lorsqu’il part chercher du bois, pour réchauffer la maison et sa petite sœur, il découvre une créature qui part avec elle. N’écoutant que son courage, il poursuit la terrible créature. Là, il va rencontrer Morrigan, la folle du village qui va l’emmener dans le Royaume d’Après. Débute alors une grande aventure, pleine de surprises, de rencontres, de péripéties et d’humour. La bande dessinée est haletante, n’offrant que peu de répits aux héros. Cependant, le récit oscille entre l’aventure de Christopher d’un côté, et de l’autre celle de son père, qui a réussi à les suivre dans ce lieu où vivent les âmes des morts. L’ambiance est rapidement installée, les personnages rapidement attachants et un brin d’humour.

Le crépuscule est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Le Royaume d’Après, des éditions Le Lombard. Une quête initiatique, une aventure fantastique, touchante et drôle, pour un jeune garçon courageux qui braver l’inconnu, pour retrouver sa petite sœur.

