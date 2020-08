L’après confinement relance la couture

La place qu’occupe la couture dans le monde n’est plus à démontrer. L’importance que revêt l’acte de s’habiller en est la preuve. Le confinement ordonné à cause du coronavirus a aussi impacté ce secteur. Cependant, on assiste à une redynamisation de la couture après le confinement. Analysons la situation de plus près.

Un nombre continuellement croissant de couturiers

La pandémie du coronavirus a réellement secoué le monde. Beaucoup d’entreprises ont dû fermer leurs portes, créant ainsi beaucoup plus de chômeurs. Le temps passé en confinement a permis à beaucoup de personnes de réfléchir sur leurs vies et de redéfinir leurs objectifs. D’autres ont carrément décidé de changer de profession. Après le confinement, la couture est devenue la profession phare.

Le nombre de machines à coudre achetées est réellement important. Pourquoi ? Simplement parce que les masques de protection sont sollicités en grand nombre au quotidien et que cela représente une grande opportunité. Toutefois, l’achat d’une machine à coudre nécessite une certaine présence d’esprit, au risque de faire un mauvais choix. Le site Bouillon de couture propose d’ailleurs des conseils aux nécessiteux pour le choix de la machine idéale après comparaison de celles existantes.

De vieilles machines dépoussiérées

Cet essor brusque du secteur de la couture est une véritable source d’inquiétude. Mais lorsqu’on observe de plus près on se rend compte que deux raisons le sous-tendent : la lutte contre l’oisiveté et la recherche de revenus fixes. Il faut reconnaître aussi que les choses ne sont pas très faciles pour les populations depuis l’avènement du virus.

Les personnes qui ont des machines à coudre délaissées depuis longtemps les reprennent et les font réparer. Certains réparateurs de machines à coudre ont confessé être surchargés par le nombre de demandes de réparations depuis la fin du confinement. Le trafic généré par un blog couture aujourd’hui est sans égal et appuis les constats préalablement faits.

Un avantage important pour les merceries

La machine à coudre est certes indispensable pour la fabrication de masques. Mais les fournitures ou articles de merceries le sont encore plus. Depuis la fin du confinement, on assiste également à une demande très consistante d’élastiques et de tissus au quotidien. Une étude menée dans quelques merceries a révélé que certaines d’entre elles sont même en rupture de stocks. Le nombre d’acheteurs au quotidien est très important or avant le confinement, l’élastique par exemple ne se vendait pratiquement pas.