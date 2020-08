La période 80/90’s a été incontestablement marquée par le jean.

Crée à l’origine pour servir de voile aux bateaux de la Renaissance, le tissu a très vite été reconnu pour ses qualités pratiques et fut rapidement adapté pour l’usage courant. Depuis, il à traversé les siècles sans prendre une ride.

Il y’a une trentaine d’années de ça, la montée en puissance du jean à été portée par toute une génération, celles des jeunes adultes. En pantalon, en chemise ou en blouson, toute personne qui se voulait “in” se devait d’en porter.

La veste en jean, elle, se voulait légèrement trop grande et surtout, elle était personnalisée à travers tout un lot d’accessoires tendances comme des écussons ou des motifs brodés.

Optez pour le pin’s

Véritable déferlante des années 80, le pin’s à sublimé nos vêtements d’une touche originale jusqu’à la fin des années 90 et fait aujourd’hui son grand retour.Il est porté sur la devanture de la veste, et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez.De nombreux fans se les arrachent sur les sites de vente spécialisées et l’on compte un grand nombre de collectionneurs de ce petit objet vintage.

Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas être so 2020.

Plutôt épaulettes, mini-jupe et bandana ?

C’est vrai que les couleurs pastel n’étaient pas le fort des 80/90’s. Quand on sortait dans la rue, c’était plutôt un feu d’artifice de couleurs fluos et mélangées selon nos humeurs. Un style à part entière qui, petit à petit, reconquiert nos ados.

L’affection que l’on porte à ces belles années ne nous quitte pas et il n’est toujours pas rare de s’organiser des soirées entre amis dans le thème 80’s ou 90’s.

D'ailleurs, si vous êtes à court d'idées pour une tenue retro années 80, ambiance garantie !