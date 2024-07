Plongez dans la New Romance avec New Romance Magazine

Le monde de la romance s’agrandit ! Découvrez New Romance Magazine, un concept novateur fruit d’une collaboration entre Reworld Media et Hugo Publishing. Disponible en kiosque depuis le 27 juin, ce magazine révolutionnaire se positionne comme un incontournable pour tous·tes les fans de New Romance. Idéal à feuilleter à la plage, au bord de la piscine ou dans le train !

Une collaboration stratégique et ambitieuse

Reworld Media, deuxième groupe média en France, s’allie à Hugo Publishing, leader incontesté de la New Romance avec plus de 60% du marché. Ensemble, ils offrent aux lecteur·ices une expérience de lecture enrichissante et immersive. New Romance Magazine débute sa distribution initiale avec 100 000 exemplaires. Son objectif ? Élargir l’influence du genre littéraire de la New Romance au-delà des librairies traditionnelles. Ce magazine permet d’atteindre une audience encore plus large grâce aux kiosques.

Un concept innovant fusionnant livre et magazine

Ce qui rend New Romance Magazine unique en son genre, c’est son approche fusionnelle entre le livre et le magazine. Sur 90 pages soigneusement orchestrées, découvrez des nouvelles originales et des extraits de livres à venir. J’ai par exemple adoré retrouver la nouvelle “Valentine’s Date” de Morgane Moncomble qui n’existait pas en format papier. J’ai aussi pu me régaler avec d’autres oeuvres inédites d’autrices renommées telles que Elle Kennedy. Mais le top, c’est de pouvoir découvrir des jeunes talents repérés sur la plate-forme d’écriture en ligne Fyctia !

Un contenu varié pour une lecture plurielle

Les 7 nouvelles originales présentées dans ce premier numéro explorent les tropes les plus aimés de la New Romance. Du rendez-vous arrangé au love at first sight, en passant par les summer loves et les relations complexes avec le best friend’s brother. Chaque histoire est non seulement captivante mais aussi visuellement enrichie ! En effet, un mélange subtil de photos et d’illustrations permettent à chaque lecteur·ice de s’immerger pleinement dans l’univers des récits.

Un magazine, une source d’inspiration

En plus des récits, New Romance Magazine propose des pages magazine offrant un véritable espace de découverte et de respiration. Retrouvez des interviews exclusives, comme celle de Morgane Moncomble qui vient de clore une quadrilogie qui suit les saisons. Lisez les chroniques littéraires de passionné·es de lecture pour vous donner envie de découvrir de nouveaux romans. Personnellement, je me suis ruée sur les petits quizz que j’adore faire en voiture avec ma compagne ! Et bien-sûr, vous pouvez retrouver les habituelles rubriques psycho et relations, mode, beauté et astrologie. Ces thématiques sont pensées pour répondre aux attentes et aux intérêts variés des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Ainsi, le magazine offre une expérience de lecture complète et enrichissante.

La New Romance : un marché en pleine expansion

Avec l’engouement toujours croissant pour la New Romance, ce genre littéraire modernise les histoires d’amour. Pour ce faire, elle ouvre l’espace en abordant des thèmes contemporains et en mettant en avant des relations plus complexes. Grâce à des plates-formes comme Fyctia, de nouvelles voix émergent. Chaque lecteur·ice peut alors se transformer en potentiel·le auteur·ice de demain. La New Romance continue de captiver et de rajeunir le lectorat en librairie, promettant un avenir radieux pour ce genre littéraire si cher à nos cœurs.

En conclusion

New Romance Magazine s’impose comme une ode à l’amour moderne. C’est une fenêtre ouverte sur un monde où les histoires d’amour se vivent intensément, se lisent passionnément, et se partagent avec émotion. Que vous soyez déjà adepte ou que vous découvriez ce genre pour la première fois, ce premier numéro vous promet une expérience littéraire inoubliable.

Préparez-vous à être transporté·e dans un tourbillon d’émotions et de découvertes avec New Romance Magazine !