Réédition de la saga Off-Campus de Elle Kennedy

Vous cherchiez que lire durant cette période estivale ? Arrêtez-tout, vous avez trouvé la saga parfaite pour rafraichir votre été ! Découvrez ou redécouvrez la saga Off-Campus de Elle Kennedy, véritable best-seller. Elle a récemment été rééditée en poche par Hugo New Romance avec de sublimes nouvelles couvertures ! Cette série incontournable, qui mêle romance, humour et émotion, est idéale pour vos après-midis ensoleillés.

Il y a presque 10 ans, la saga Off-campus de Elle Kennedy a vu le jour en version originale. Deux ans après, elle faisait son apparition chez Hugo New Romance, avec des couvertures semblables aux originales. Un homme torse nu ou un couple sans tête, dans des couleurs assez flashy, ça vous parle ? Si elles étaient plus ou moins dans l’air du temps à l’époque, dix ans après ce n’est plus du tout le cas. Depuis quelques années, la tendance est plutôt aux couvertures illustrées. Ainsi, en 2023, la maison d’édition britannique Piatkus Books a réédité la saga telle que vous la voyez au-dessus. Il est donc normal que Hugo New Romance réédite également la version française avec ces mêmes couvertures. Et soyons honnêtes, j’en suis plus que ravie, car elles sont superbe avec leur ambiance cosy ! C’est donc l’occasion de (re)découvrir ces 5 romances spicy, féministes et addictives !

Off-Campus – Tome 01 : The Deal

Résumé : Hannah est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s’agit d’hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l’équipe de Hockey de l’université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l’équipe. Ils vont passer un drôle d’accord. Elle lui donne des cours et il l’aide à séduire le quater back de l’équipe de Football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie ?

Mon avis : Le premier tome de la saga, “The Deal”, nous entraîne dans une romance inattendue entre Hannah et Garrett. J’ai adoré leurs interactions pleines de piquant et de tendresse ! Les personnages sont attachants, avec des histoires touchantes et une dynamique divertissante. Tous les ingrédients nécessaires pour rendre ce livre terriblement addictif.

Off-Campus – Tome 02 : The Mistake

Résumé : John Logan est une star de l’équipe de Hockey ce qui lui permet d’avoir toutes les filles qu’il veut. Mais derrière ses sourires de tueurs et son charme ravageur, se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s’annonce pas tout rose. Quand il rencontre Grace, étudiante en première année, il se dit qu’elle sera la fille idéale pour lui changer les idées. Mais Grace finit par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en quatre s’il veut la récupérer. Grace n’est plus la jeune fille timide et innocente du début de l’année, et elle compte bien lui faire payer son erreur. John va devoir élever son niveau de jeu.

Mon avis : “The Mistake” explore la relation entre Logan et Grace avec une profondeur émotionnelle remarquable. J’ai tout de suite apprécié la personnalité de Grace, qui encore une fois est un personnage féminin très fort et attachant. Les rebondissements et les efforts de Logan pour se racheter donnent à ce tome tout son charme. L’humour est vraiment irrésistible, ça faisait longtemps que je n’avais pas ri ouvertement pendant une lecture !

Off-Campus – Tome 03 : The Score

Résumé : Allie Hayes est en mode crise. Elle n’a toujours pas la moindre idée de ce qu’elle va faire après avoir obtenu son diplôme, pourtant la date fatidique approche à grands pas. Et comme si cela ne suffisait pas, elle tente de se remettre d’une rupture qui lui a brisé le coeur. Ce qui est certain, c’est que la solution à ses problèmes ne passe pas par une histoire sauvage avec la star de hockey Dean Di Laurentis ! Et pourtant, il est tellement difficile de lui résister. Mais Allie a décidé que même si son avenir est incertain, une seule chose est sûre, elle ne sera pas le prochain coup d’un soir du hockeyeur. Il va falloir qu’il en fasse un peu plus que d’habitude pour la faire céder.

Dean obtient toujours ce qu’il veut. Des filles, des bonnes notes, des filles, la gloire, des filles… C’est un homme à femmes, et il n’a jamais rencontré une fille qui reste insensible à son charme. Jusqu’à Allie. En une nuit, la blonde fougueuse a fait basculer son petit monde. Et elle lui dit qu’elle veut être son amie ! Non. C’est lui qui décide du déroulement des choses et il n’est pas prêt à bousculer sa façon de vivre. Cette fille-là va faire tourner la tête du volage Dean, au point qu’il se demande s’il n’est pas temps d’arrêter d’enchaîner les amourettes pour se jeter dans le grand amour.

Mon avis : Avec “The Score”, Elle Kennedy nous offre une histoire pétillante et passionnée. Dean et Allie forment un duo explosif, et leur parcours amoureux est à la fois hilarant et touchant. Je pense que Dean est le personnage qui connaît la plus belle évolution. Je redoutais un peu ce tome, car j’avais peu accroché avec lui dans les deux précédents. Finalement, je crois que c’est un de mes préférés ! Elle Kennedy a su rendre ce personnage très profond et parfaitement travaillé !

Off-Campus – Tome 04 : The Goal

Résumé : Sabrina James est en dernière année de lycée. Elle a depuis longtemps planifié son avenir : obtenir son diplôme, entrer à la fac de droit et décrocher un super-job dans un des plus grands cabinets d’avocats du pays. Elle veut aller de l’avant et oublier son passé. Quand elle croise le beau Tucker, elle n’a à lui offrir qu’une nuit, il ne peut pas faire partie de ses projets. Mais tout va se compliquer…

John Tucker, la star du hockey qui ne vit que pour sa passion, va se transformer quand Sabrina lui annonce qu’elle est enceinte. Il compte bien assumer son rôle de futur papa. Mais la jeune fille est têtue et ne veut accepter aucune aide de sa part. Il va falloir toute la ténacité de Tucker pour que, petit à petit, elle lui ouvre son coeur. Saura-t-il convaincre la belle et froide Sabrina que, parfois, mener un projet à deux est plus facile ?

Mon avis : “The Goal” aborde des thèmes plus matures avec la grossesse de Sabrina et la transformation de Tucker. Leur histoire est émouvante et inspirante, montrant comment l’amour peut triompher des obstacles. Croyez-le ou non, mais ce roman va vous donner envie d’avoir un John Tucker dans votre vie ! Il est le book-boyfriend par excellence de toute fan de romance. J’avais un peu peur de ne pas m’attacher à Sabrina, car c’est une femme forte qui met beaucoup de barrière entre elle et le reste du monde. Mais elle se révèle très touchante et attachante également !

Off-Campus – Tome 05 : The Legacy

Résumé : Ce tout nouvel épisode apporte la réponse tant attendue à la question : où sont-ils maintenant ? Quatre histoires. Quatre couples. Trois années de vie réelle après l’obtention du diplôme… Un mariage. Une demande en mariage. Une fugue. Et une grossesse surprise. La vie après l’université pour Garrett et Hannah, Logan et Grace, Dean et Allie, et Tucker et Sabrina, n’est pas tout à fait ce qu’ils avaient imaginé. Bien sûr, ils sont ensemble, mais ils ont aussi des problèmes de la vie réelle auxquels quatre années à Briar U ne les ont pas vraiment préparés. Et il s’avère que, pour ces quatre couples, l’amour est la partie la plus facile. Grandir est beaucoup plus difficile.

Chronique : “The Legacy” est une magnifique conclusion à cette saga adorée, offrant aux lecteurs un aperçu de la vie des personnages après l’université. Retrouvez vos personnages préférés de Off-Campus alors qu’ils naviguent dans les changements qui viennent avec la croissance. Ils découvrent que les grandes décisions peuvent avoir de grandes conséquences… et, s’ils sont chanceux, de grandes récompenses. Les histoires entrelacées de Garrett, Hannah, Logan, Grace, Dean, Allie, Tucker et Sabrina sont un mélange parfait de nostalgie et de nouveauté, rendant hommage à l’évolution de chacun.

Conclusion

La saga Off-Campus d’Elle Kennedy, avec ses nouvelles couvertures cosy-doudou, est une invitation à replonger dans les aventures amoureuses et les défis de la vie universitaire. Chaque tome est une pépite d’émotions et de plaisir, et cette réédition en poche est parfaite pour les (re)découvrir. Alors, laissez-vous séduire par ces histoires captivantes qui ne manqueront pas de vous emporter dans un tourbillon d’émotions cet été !