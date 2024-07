Comment ? et Combien ? – Des livres animés Glénat jeunesse

Comment ? et Combien ? sont des livres animés, pour aimer les sciences et les nombres, parus aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2024. Des documentaires adaptés, pour les petits curieux avides de tout comprendre, suggérant de découvrir les premières notions de sciences naturelles et de mathématiques.

La science est partout, il s’agit de l’étude du monde qui nous entoure. Les scientifiques sont les personnes qui observent le monde pour mieux le connaître et le comprendre. Ils testent des idées, font des expériences, collectent des informations. Les résultats qu’ils obtiennent se voient partagés avec d’autres chercheurs. Ainsi, la première double page présente la science et les chercheurs de manière générale, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et la suite avec les atomes.

Les mathématiques sont partout. Dans les objets qui nous entourent, que l’on assemble, trie, rempli ou comptes, les maths sont présents au quotidien, sans même s’en rendre compte ! Ils permettent de lire l’heure, de couper des parts de gâteaux, ou de construire des châteaux. En comptant, on peut dire combien il y a de choses, comme les fleurs autour de l’étang, les grenouilles sages… La deuxième double page vient présenter la notion de paire, comme les chaussettes qui vont par deux !

Les deux documentaires viennent présenter, de manière ludique et amusante, les sciences et les mathématiques, aux jeunes lecteurs. De notions importantes, avec une approche sympathique, grâce aux animations à retrouver dans les ouvrages. En effet, les livres animés invitent à actionner, tirer, pousser, tourner, relever des éléments, pour mieux comprendre et apprendre. Les différents sujets restent traités de manière ludique et adaptée, avec des phrases courtes et des paragraphes simples. Le dessin rond accompagne parfaitement la découverte, avec un univers coloré et doux.

Comment ? et Combien ? sont deux livres animés, pour aimer les sciences et les mathématiques, des éditions Glénat jeunesse. Deux ouvrages plutôt bien construits, qui proposent une approche ludique et captivante, pour découvrir ces premières notions importantes.