Blancrème : découvrez le coffret Summer pour un été fruité !

Plongez dans l’été avec le Coffret Blancrème “Summer” à la pêche, une invitation irrésistible à chouchouter votre peau avec des produits gourmands et sensoriels. Blancrème, une marque que j’affectionne particulièrement pour ses senteurs envoûtantes et ses formules de qualité, ne déçoit jamais lorsqu’il s’agit de créer une expérience estivale mémorable. Allez je vous en dis plus.

Ce coffret exclusif comprend une sélection de 4 produits essentiels pour prendre soin de votre peau sous le soleil estival. Ainsi on retrouve :

L’huile sèche pailletée à la pêche :

Cette huile est bien plus qu’un simple hydratant. Enrichie en huiles d’amande douce, de jojoba et de noyau d’abricot, sa texture légère et non grasse pénètre rapidement, laissant la peau satinée et délicatement parfumée.

Les micro-paillettes apportent une touche subtile de brillance, parfaite pour sublimer votre peau sous le soleil estival.

Cette huile sèche va vous faire briller de mille feux (sans oublier son délicieux parfum qui laissera une agréable trace derrière vous).

Le gel douche à la Pêche :

Dès l’ouverture du flacon, vous serez enveloppé par un parfum fruité et frais de pêche mûre. Ce gel douche naturel, enrichi en extraits de pêche et d’huile de noyau d’abricot, offre une mousse douce et crémeuse qui nettoie efficacement tout en respectant l’équilibre naturel de la peau.

Après chaque utilisation, la peau reste douce, propre et délicieusement parfumée. Si vous vous faites croquer, vous saurez pourquoi !

L’eau fraîche à la pêche et à l’abricot :

Cette brume légère, sans alcool, est un véritable coup de fraîcheur pour la journée et c’est mon petit coup de coeur de la box. Dès la première vaporisation, vous serez transporté par son mélange fruité et estival de pêche juteuse et d’abricot sucré.

Parfaite pour rafraîchir et parfumer subtilement la peau tout au long de la journée, elle laisse un voile délicat et agréable sur la peau.

Le lait corps hydratant à la pêche :

La texture onctueuse de ce lait corps fond sur la peau comme du velours. Enrichi en extrait de pêche et en huile de noyau d’abricot, il offre une hydratation intense et durable, tout en laissant un parfum doux et ensoleillé qui évoque les jours chauds d’été. Idéal après une journée au soleil, ce lait corps laisse la peau douce, souple et délicatement parfumée.

Vous l’aurez compris, avec ce coffret vous allez sentir bon la pêche et l’abricot. Miam à croquer quoi ! Le tout en ayant une peau douce à tomber par terre.

Alors, offrez-vous ou offrez à vos proches une expérience estivale luxueuse et sensorielle avec le Coffret Blancrème “Summer” à la pêche, et laissez-vous transporter par ses arômes envoûtants et ses textures divines qui rendront votre été inoubliable.

Et faites vite, c’est une édition limitée !

