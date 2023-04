La sorcière de Wickerson aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange

Partagez





Le fils de Torben Gerbille a disparu ! Et il est persuadé que c’est la fameuse Sorcière de Wickerson qui l’a enlevée. Pourtant, toutes les autres créatures qu’il croise se moquent de lui : « C’est une sorcière de légende », « elle n’existe pas ». « C’est une comptine pour faire peur aux enfants ». Mais ce Papa Gerbille est bien décidé à leur prouver à tous qu’il a raison ….

Un conte merveilleux et inquiétant, de Derek Laufman. En one shot, à découvrir depuis le 24 mars 2023.

Le décor : « Des griffes comme des rasoirs, des dents comme des couteaux, la sorcière va te voir, alors retiens tes sanglots… »

Torben, un papa gerbille, vit avec sa famille dans le bosquet de Wickerson. Et, lorsque son plus jeune fils disparaît, il décide de prendre la route, vers la ville pour trouver de l’aide. Peut-être que le maire dépêchera une expédition pour l’aider.

Malheureusement, aucune aide particulière ne lui est accordée. Et tout ce qu’il réussit à faire, c’est plonger la ville et ses habitants dans un terrible effroi avec ses suppositions bizarres.

Pourtant, ce jour-là, sur le chemin, il entend un râle si terrifiant, qu’il se retrouve prostré derrière une pierre pour se cacher. Et c’est là, qu’une comptine de son enfance réapparaît soudainement dans son cerveau. Comme une révélation. Il a compris, et ce n’est pas l’énorme chat qui le poursuit qui viendra le contrarier !! Il court à perdre haleine lorsque le sol se dérobe sous ses pieds…

Mais, au-dessus de sa tête, une ombre immense est présente, rappelant son animal de compagnie. C’est sûrement cette sorcière, dont parle cette chanson d’enfant, qui a enlevé son Owen…

Le point sur la BD :

Un one shot aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, jonglant entre mythes fantasy et récit d’aventures. Une légende effrayante, une disparition, des gerbilles aux abois, Derek Laufman réveille notre âme d’enfant et celle des amateurs de folklore ! Car cette sorcière de Wickerson est loin de ressembler à la classique vieille femme au nez crochu portant une verrue. D’ailleurs, les graphismes sont dynamiques et signés, posant une ambiance absolument personnelle et sombre.

Même si le récit reste assez classique pour une courte aventure, on découvre un petit monde animalier médiéval, et un protagoniste principal, courageux et bien décidé à braver tous les dangers.

Un scénario véhiculant des valeurs importantes, car le jeune lecteur comprendra qu’il faut, envers et contre tous, quelquefois persévérer dans la lignée que l’on s’est fixée. En écoutant son cœur, et sa raison, et pas ceux qui se moquent et ne croient pas en vous.

La conclusion :

Impossible de parler de ce one shot, sans reconnaître le talent de Derek Laufman, et mon admiration pour son travail original. La sorcière de Wickerson suit la lignée de ses publications « jeunesse » truffée d’inventivité. Et de clin d’œil nombreux, au style de grands artistes cinématographiques. On peut penser à Merlin l’enchanteur, Basil, détective privé… Et même à Wes Craven !!! Les Aventuriers de l’Étrange soignent toujours la qualité de l’œuvre, que l’on peut ressentir en juste parcourant des doigts la cover et le titre !

Je vous laisse me dire en commentaire, quels souvenirs vous évoque cette lecture avec vos/votre enfant, je vous dirais les miens si vous n’avez pas déjà deviné !