Les 29 et 30 avril, la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild célèbrent la 12ème édition de la Fête des Roses et des Plantes

Les samedi 29 avril et dimanche 30 avril 2023, la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild célèbreront la 12ème édition de la Fête des Roses et des Plantes. Cet événement incontournable de la Côte d’Azur s’articule autour d’une expo-vente déployée dans les « jardins remarquables » Ephrussi de Rothschild, et d’une programmation d’animations pour tout public.

Le temps d’un week-end, les agriculteurs, rosiéristes, pépiniéristes ou producteurs de produits dérivés exposeront et partageront leur passion et leurs savoir-faire traditionnels avec les amateurs de jardins et de plantes, dans un splendide cadre naturel. Cette édition est une nouvelle occasion de réunir amoureux des plantes, passionnés de jardin et producteurs professionnels dont la vie est pleinement enracinée dans la terre.

Exceptionnellement pour la Fête des Roses, le chef jardinier orchestrera son équipe pour animer des ateliers pédagogiques d’initiation au jardinage pour enfants et adultes ; la guide-conférencière des lieux dévoilera les secrets des neuf jardins sacrés.

Joyaux de la Belle Époque, la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild se métamorphoseront en lieu de spectacle, de concert et d’exposition pour accorder un décor féerique aux artisans et artistes : Le pianiste virtuose Steve Villa-Masonne déplacera son célèbre piano rouge au cœur des jardins à la française ; le duo de ballerines Lumin Art montera sur la scène éphémère pour une danse aérienne au-dessus des fontaines musicales. La Fête des Roses et des Plantes 2023 veut offrir au public une opportunité unique d’admirer l’élégance du lieu, de s’émerveiller des jardins thématiques en fleurs et d’échanger avec des professionnels passionnés, tout en éveillant ses cinq sens.

Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild – 1 avenue Ephrussi de Rothschild – 06230 Saint-Jean-CapFerrat Tél : 04 93 01 45 90 www.villa-ephrussi.com

Navettes gratuites depuis les aires de stationnement à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Boulevard du Général de Gaulle et Rue de Verdun) avec point accueil et balisage.

TARIFS – Plein tarif (à partir de 18 ans) : 16€

Tarif jeune (de 7 à 17 ans inclus) : 13€

Tarif groupe (groupes de plus de 20) : 13€

Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes de 7 à 17 ans) : 45€

Prévente en ligne & billetterie sur place. La gratuité est accordée aux enfants de moins de 7 ans et aux porteurs d’une carte d’invalidité.