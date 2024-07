Âme augmentée – Science contre conscience – 404 Graphics

Partagez





Un couple de scientifiques arrivant à un âge certain, décide de participer au projet scientifique de clônage : Âme augmentée. Le programme semble réjouissant, avec un « nettoyage » total de l’ADN qui permettra d’avoir des êtres identiques aux originaux, mais sans tares génétiques.

Malheureusement, lors du clônage, fait en toute discrétion dans un laboratoire clandestin, par l’équipe ayant développé l’idée, tourne mal. Alors que le projet est avorté, les embryons continuent de se développer insidieusement…

Un one shot percutant et scientifique, sur la duplication de l’être humain et son impact sur son évolution.

À retrouver aux Éditions 404 Graphics depuis le 2 mai 2024. (+14)

Le décor :

Un jardin…

Del, une petite fille, mène une expérience scientifique de la plus haute importance avec sa grand-mère !! Son lapin, doit circuler dans un labyrinthe qu’elle a construit et ne pas tomber dans ses pièges. Aussi, elles ne sont plus Del et Samy, mais Professeure et assistante !! Le lapin est lâché afin que l’expérimentation débute, quand, soudain, le chat débarque et renverse tout sur son passage, en poursuivant le pauvre animal ! L’essai tombe à l’eau, il faut se faire une raison. Mais Samy a des mots rassurants, car elle sait très bien qu’il faut garder son calme, et apprendre de ses erreurs lorsqu’on est scientifique, comme elle !

Mais il est déjà temps de rentrer au bercail. Papa est là pour récupérer cette petite assistante, qui rechigne à quitter ses grands-parents.

C’est le premier souvenir qui revient à l’esprit du Dr Nonnard, lorsqu’elle reprend conscience. Enfin, lorsque ce qu’elle est reprend conscience. Car Molly Nonnard et son mari participent depuis un moment au projet fou d’un groupe de chercheurs. La création de leurs doubles génétiques, de clônes dont on a nettoyé toutes les imperfections, et les faiblesses.

L’avorton est allongé sur un lit, les yeux bandés, encore sous surveillance médicale. Il distingue des silhouettes tout autour de lui à travers les différentes couches de gazes qu’on lui retire. On essaye de le rassurer tant bien que mal, ce qui ne présage rien de bon pour le moment…

Le point sur la BD :

L’auteur s’empare d’un sujet étant arrivé discrètement à nos oreilles dans les années 2008 : le clonage humain. Il se fera un écho beaucoup plus important, plus tard, pour toutes les questions éthiques qu’il soulève, malgré les progrès en recherche médicale, et son utilisation probable destinée à de simples usages thérapeutiques.

Ici, Ezra Clayton Daniels prolonge le rêve scientifique en imaginant la production de « jumeaux parfaits »dans un laboratoire clandestin. Les raisons initiales de l’expérience qu’il nous fait vivre, sont familiales et affectives, ce qui plonge le lecteur dans une empathie totale.

On rencontre les personnages avant la décision « fatale » et par flash-back, avec les détails de leurs vies et de leur parcours humain. Puis, on les retrouve dans le présent, confrontés à leur « Doppelgänger » possédant une « Âme augmentée », et à l’évolution de ceux-ci. Les liens improbables qui peuvent les lier. La différence physique. Les prouesses médicales. Les échanges entre originaux/clônes.

Toutes les bizarreries d’une telle situation sont envisagées de façon intelligente, rationnelle. Mais restant terriblement humaine, illustrée de manière caricaturale, comme les situations ambiguës qui défilent au fur et à mesure de l’avancement du récit.

La conclusion :

Un coup de cœur total pour ce pavé passionnant de plus de 300 pages, sa pré et post-face palpitante, dont 404 Graphics a soigné l’édition ! Âme augmentée exploite tous les thèmes, les questions découlants d’une telle expérience, en gardant cette vision d’humanité, de cette nature humaine imparfaite que nous avons tous, mais qui nous construit avec nos sentiments et notre passif. C’est ingénieux, habile et d’une efficacité folle, bien construit et captivant !!!!

Un vrai coup de cœur comme je le disais plus haut !