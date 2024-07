Summer Kiff Têtes Brûlées : une explosion de fun

L’été est enfin là, et quoi de mieux pour le célébrer que de se régaler avec des friandises amusantes ? Têtes Brûlées, la marque bien connue pour ses bonbons qui piquent, présente sa nouveauté de l’été. Découvrez un maxi sachet sensationnel : le Summer Kiff. Ce nouveau format promet de rendre vos journées estivales encore plus mémorables grâce à son contenu fun et coloré. Alors, préparez-vous à des moments de partage et de rires !

Un maxi sachet pour des grands moments de plaisir

Le Summer Kiff est un véritable concentré de bonheur ! Composé de deux des sachets préférés des fans de Têtes Brûlées, un cadeau y est même glissé. Voici ce que le sachet Summer Kiff contient :

Un sachet “Paint Billes” : des billes goût fraise et framboise “kitache”

: des billes goût fraise et framboise “kitache” Un sachet “Barres de Rire” : des barres goût fraise et pomme, fourrées de poudre acide pour un maximum de piquant

: des barres goût fraise et pomme, fourrées de poudre acide pour un maximum de piquant Un ballon de plage en forme de pastèque : idéal pour s’amuser au bord de l’eau, que ce soit à la plage, au lac, ou même dans votre piscine !

Des bonbons qui piquent et qui plaisent

Le packaging flashy et décalé du Summer Kiff Têtes Brûlées ne manquera pas d’attirer l’attention. Les Barres de Rire et Paint Billes sont conçues pour les fans de sensations fortes. Leur jauge d’intensité indiquent “ça pique un max”, offrant une expérience intermédiaire entre “ça pique” et “ça arrache”. Dans les faits, les Paint Billes sont bien plus piquantes que les Barres de Rire. En effet, l’acidité de la poudre est contrebalancée par l’onctuosité du bonbon. Ce combo parfait rend les Barres de Rire mes préférées entre les deux. Le petit plus : les Paint Billes à la framboise colorent la langue en bleu pour un effet encore plus amusant.

La naturalité au cœur des Têtes Brûlées

Têtes Brûlées met un point d’honneur à utiliser des ingrédients naturels et à proposer des recettes simplifiées. Les bonbons sont 100% végétariens, sans gélatine ni ingrédients d’origine animale. Ainsi, ils sont accessibles à tout le monde. L’acidité caractéristique des Têtes Brûlées provient d’ingrédients naturels comme l’acide citrique, que l’on trouve dans le citron. De plus, les colorants utilisés, tels que le jus de carotte pourpre ou la spiruline, sont d’origine naturelle également.

Un savoir-faire made in France

Pour la petite histoire, les bonbons Têtes Brûlées sont le fruit du savoir-faire des Maîtres-Confiseurs de la Confiserie du Nord. Il s’agit d’une entreprise familiale et indépendante créée en 1912. Fabriqués dans le Nord de la France, à Neuville-en-Ferrain et Tourcoing, ces bonbons de haute qualité sont conçus avec passion et expertise. Le résultat ? Des friandises Made in France qui allient goût et naturalité.

Conclusion

Le Summer Kiff de Têtes Brûlées est le compagnon idéal pour un été riche en sensations, en couleurs et en saveurs. Que vous soyez à la plage, en randonnée ou tout simplement chez vous, ce maxi sachet promet des moments de plaisir et de partage. Alors, n’attendez plus ! Laissez-vous tenter par cette nouveauté pétillante et savoureuse pour un été plus fun et gourmand !