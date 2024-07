Le Palais Nancy : nouvel espace de vie multifonctionnel et multigénérationnel

Le 25 Juin dernier s’est tenue à quelques pas de la gare de Nancy, l’inauguration d’un nouveau lieu de vie nommé “Le Palais”. Anciennement Palais des Congrès, ce nouvel espace a vu le jour après 3 années de travaux conduit par le Groupe familial Deromedi. Le Palais propose une offre inédite mêlant espace de travail, de restauration et de loisirs, de quoi faire de cet espace un nouveau lieu incontournable de la ville aux portes d’Or.

Food , loisirs et coworking

Dédié à la restauration, le rez-de-chaussée présente le Food-Court avec de multiples enseignes proposant : bio burger, pizza, pâtisseries…

Trois activités de loisirs sont proposées sur 1800m2 répartis en deux étages : Karaokés et Blind tests pour les mélomanes, escapes games pour les plus courageux et réalité virtuelle .

L’offre du Palais se complète par un coworking de 900 m2, dédié aux professionnels. Plus qu’un espace de travail, Le Palais Work! de son nom, souhaite créer un véritable lieu de rencontres et d’échanges dédiés aux freelances, start-ups, entreprises ou encore étudiants .

Avec cette recette inédite de services, le Palais entend devenir un espace de vie incontournable de la cité Ducale.

Le palais en chiffres

– Superficie de 4500m²

– Ouvert 7/7

– 3 ans de travaux

– 3 univers, un lieu de vie

– Diffusion de matchs sur un écran de 30 m2

– 250 places assises et une terrasse

– Un Food court de 70 places au rez-de-chaussée et 50 privatisables à l ‘étage

Pour en savoir plus sur le Palais Nancy : cliquez ici