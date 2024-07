Androïd type one – Zoom sur la trilogie – Omaké manga

Partagez





Dans un futur proche, il est devenu courant de posséder un « Androïd type one » ! Ces robots secondent l’homme dans ses tâches journalières : ménage, aide à domicile, et même quelquefois, à des fins sexuelles. L’introduction de ces machines a généré le fractionnement de l’avis des populations : d’un côté, on a ceux qu’on appelle : les empathes, qui considèrent les Androïd type one comme leurs égaux. Ce qui amuse beaucoup, le reste des humains, qui les considèrent comme du bétail.

Yûgo Sawatari a grandi avec l’un d’eux. Et, aujourd’hui, il vient d’en gagner un en essai pendant 90 jours !

Une réflexion intéressante sur les AI, mais aussi une enquête de meurtre, à travers ce récit de science-fiction en seulement trois tomes.

À retrouver chez Omaké Manga.(+14)

Le décor :

2059 – Tokyo, une boutique de vente…

Pendant que les haut-parleurs de la boutique crachent la rétrospective de la création des Androïdes multi-usages type one, Yûgo observe chacune des évolutions de ceux-ci. Les nouveaux modèles sont à couper le souffle. Et le jeune homme se rappelle son enfance avec un des premiers robots qu’il avait surnommé Uno. Puis, sa déception lorsque sa mère lui avait appris la fin du contrat de location de sa machine. Il y était profondément attaché, et cela avait été comme un choc pour lui. Mais voilà, que pendant qu’il observe un des nouveaux modèles, on lui propose de participer au concours qui donne accès à un essai de 90 jours avec un des prototypes exposés !

Quelques jours plus tard, il est fier de raconter à ses collègues de bureau qu’il est l’heureux gagnant. C’est la nouvelle du jour, où chacun y va de son avis ! Entre celle qui pense que Yûgo est un pervers sexuel, et l’autre qui considère que ces robots sont une aide non-négligeable dans sa vie familiale, les langues vont bon train.

Mais Yûgo n’en a que faire, car il est heureux de pouvoir tester cette version bêta, car il est un empathe. Ses collègues lui font quand même la morale en lui expliquant les aides à obtenir pour pouvoir le garder, car à présent, il y a beaucoup d’abandons des type one. Les propriétaires privés des aides financières, préférant les laisser à l’abandon ou les remonter pour les jeter comme des détritus !!

Peu importe, ce soir, il installera sa nouvelle machine qui l’aidera au quotidien !!!

Le point sur le manga :

Comment ça, j’avais raté cette petite folie scifi depuis 2017 ??!!! Erreur réparée, et lue d’une traite avec ce seinen en trois parties seulement. Je découvre l’univers de Yashima, avec, comme le protagoniste principal, cette nostalgie de mon enfance qui revient au galop lorsque je découvre les illustrations ! C’est total anime année 80, entre Akira et Yoshiyuki Tomino : à la fois enfantin et terriblement philosophique, lorsqu’on est confronté à cette histoire d’évolution affectives des IA, et une enquête de meurtres qui va venir s’immiscer dans la vie du protagoniste principal.

Le rythme passe de réflexions à action. Les scènes de combats sont aériennes, et on a un crescendo de tous les ressentis et des situations donnés par l’avènement de ces machines : le mangaka traite du harcèlement des empathesen milieu scolaire, de la méfiance de certains vis à vis de ces Androïd type one. Un grand classique scifi, publié chez Omaké Manga, assaisonné d’une enquête intrigante, et soupçonné de scènes à grand spectacle !!

La conclusion :

Une trilogie pleine d’intrigues qui se développent et trouvent quelques réponses dans la seconde partie. Pour se révéler dans le dernier tome ! Androïd type One est un récit humaniste qui vous plonge dans une réflexion profonde, qui plus est, follement d’actualité. Et comme le sujet me passionne et que ça reste un de mes rêves d’enfant, je ne peux que craquer sur cette trilogie éditée chez Omaké Manga. Qui ne rêve pas d’avoir une « YUI » qui protège, aide et la voir évoluer en s’adaptant à vous chaque jour ???