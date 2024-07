Si vous cherchez une lecture enrichissante et pleine de bienveillance pour les jeunes lecteurs, ne cherchez pas plus loin que “Tu es comme tu es : 4 histoires bienveillantes”, publié par les éditions Père Castor. Ce charmant livre écrit par Olivier Clerc et Gaia Bordicchia vous emmène dans un monde où les leçons de vie sont enseignées avec douceur et humour à travers les aventures de Pompom le lapin.

Dans la première histoire intitulée “Tu es comme tu es”, nous rencontrons Pompom, un lapin curieux qui se retrouve confronté aux ambiguïtés du langage. Un jour, il est qualifié de gentil par un ami, puis de méchant par un autre. Confus, il cherche la vérité sur son propre caractère auprès de son papa et de sa maman sage.À travers cette histoire, Pompom enseigne aux jeunes lecteurs que les mots peuvent parfois avoir des interprétations différentes selon le contexte, et que ce qui compte vraiment, c’est de se connaître soi-même.

La deuxième histoire reprend nos aventures avec Pompom, cette fois-ci confronté à une mauvaise blague de son ami Ronald sur l’existence des ogres. Pompom, maintenant méfiant, doute même des paroles de ses amis quand ils disent la vérité. Grâce à l’enseignement de ses parents, Pompom découvre l’importance de distinguer le vrai du faux et de ne pas laisser les mensonges prendre racine dans son esprit. Et que lorsqu’il doute de quelque chose, il doit revenir vers quelqu’un qui peut savoir la vérité.

Tu es comme tu es : un livre pour apprendre la bienveillance

Dans “Tu peux y arriver”, la troisième histoire, Pompom se retrouve face à un défi : construire l’armature de son cerf-volant tout seul. Malgré son désir d’indépendance, il réalise que demander de l’aide est parfois nécessaire et que cela ne diminue en rien ses capacités personnelles. C’est une leçon précieuse sur l’entraide et la persévérance.

Enfin, dans la quatrième histoire, “Tu as un talent unique”, Pompom explore l’idée que chacun possède un talent spécial. Inquiet de ne pas avoir encore découvert le sien, il trouve réconfort et encouragement auprès de sa grand-mère, qui lui assure que chacun trouve son chemin à son rythme.

Chaque histoire de ce livre est un petit bijou de sagesse et de positivité, écrite avec un style chaleureux qui captive l’imagination des enfants tout en leur enseignant des valeurs essentielles. Les illustrations vivantes et colorées ajoutent à l’attrait visuel du livre, le rendant parfait pour une lecture en famille ou en classe.

Ainsi, “Tu es comme tu es : 4 histoires bienveillantes” est un livre qui mérite une place dans la bibliothèque de chaque enfant. Il inspire, enseigne et encourage les jeunes lecteurs à embrasser qui ils sont vraiment et à cultiver le meilleur d’eux-mêmes. Un véritable trésor littéraire qui laisse une impression durable et positive.

Que vous soyez petit ou grand, cette collection de récits captivants est une lecture incontournable pour tous ceux qui croient en la magie des livres et en la force des leçons de vie bienveillantes.

Commander “Tu es comme tu es”