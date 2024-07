Nota Bene, Tome 6, La vie au Moyen Âge

La vie au Moyen Âge est le sixième tome de la série documentaire Nota Bene, des éditions Soleil, paru en juin 2024. Une bande dessinée de Benjamin Brillaud, Mathieu Mariolle, Phil Castaza et Christian Paty, proposant de découvrir le Moyen Âge et la vie de tous, à cette période pas si sombre…

La joute équestre est l’une des premières images qui nous vient à l’esprit lorsque l’on pense au Moyen Âge. Ce n’est pourtant pas un des aspects les plus importants. De plus que la joute équestre n’est apparue qu’au XIème siècle. Un chevalier, qui est tombé, lors de ces jeux, semble ravi de l’apprendre… Benjamin continue d’expliquer que le Moyen Âge est une période tellement étendue, qu’il est compliqué d’en avoir une vision uniforme. Ceci reste logique puisque la période s’étend sur plus de mille ans. La date de départ correspond à la fin de l’Empire Romain d’Occident, en 476, pour aller jusqu’à la découverte de l’Amérique, par Colomb, en 1492. En dix siècles, des choses ont changé et les sociétés profondément évoluées. Aussi, sur une période aussi étendue, il existe de nombreuses idées reçues, comme les joutes équestres tout au long du Moyen Âge.

Benjamin propose donc un voyage dans le temps, pour tordre le cou aux nombreuses erreurs historiques. Il commence par la crasse et la pauvreté, la barbarie, rappelant que le Moyen Âge est une parenthèse entre deux ères civilisées. La bande dessinée reste intéressante et captivante, avec la narration dense, mais décomplexée et énergique de Benjamin. Ce voyage dans le temps permet de découvrir le quotidien des paysans, comme des châtelains et rois, entre les bains, la ripaille et le sommeil, avec le bonnet de nuit ! Ainsi, au fil des pages, les lecteurs et lectrices sont plongés dans le quotidien et l’imaginaire de ces personnages du Moyen Âge. Le travail, l’éducation, la mort, la religion, les grandes fêtes… Une réalité passionnante, qui se dévoile entre sérieux et humour, avec quelques références et anecdotes amusantes. Le dessin reste simple, avec un trait rond, expressif et plaisant.

