La ferme de Mathurin – Ed. Gründ

La ferme de Mathurin est un des deux premiers titres, de la nouvelle collection Fais glisser et chante, des éditions Gründ. Un ouvrage tout en carton, paru fin mai 2024, de Camilla Reid et Jill Howarth, qui invite les jeunes lecteurs à faire glisser, chanter et compter des éléments…

Dès la couverture, les enfants peuvent voir un chemin, avec des éléments, des petits ronds représentant des animaux, à faire glisser. Une animation amusante qui permet de coulisser des petits ronds dans un chemin prédéfini. La première double page présente la fameuse chanson, et son premier couplet. Ainsi, il y a un tracteur à faire sortir de la grange et à emmener jusqu’à une meule de foin. La deuxième page propose de suivre la chanson, avec le deuxième couplet. Il y a donc les deux cochons à retrouver, et à faire coulisser dans le chemin…

Le livre cartonné et solide, offre une belle expérience aux jeunes lecteurs, entre chansons, motricité fine et le comptage. En effet, les enfants seront heureux de retrouver une comptine incontournable, qu’ils pourront chanter. Ils vont aussi pouvoir bouger, faire glisser des éléments, des animaux de la chanson, entre autres. Une participation qui plaît, proposant aussi de travailler la motricité fine. Enfin, à travers la chanson et les éléments à faire glisser, les enfants apprennent à compter, offrant un premier pas vers les mathématiques. La ferme de Mathurin s’ouvre ainsi aux enfants, qui vont s’amuser, chanter et compter, tout en faisant glisser les animaux, sur les chemins. Les illustrations restent douces, offrant un monde animalier plaisant et tendre.

La ferme de Mathurin est un titre de la nouvelle collection Fais glisser et chante !, des éditions Gründ. Un livre cartonné assez complet, qui propose de retrouver la fabuleuse chanson, tout en jouant à faire glisser des éléments, et à compter, pour grandir tout en s’amusant !