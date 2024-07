Cristal Céleste – Ed. Sarbacane

Cristal Céleste est un roman graphique de Joe Sparrow, paru aux éditions Sarbacane, en juin 2024. Une bande dessinée qui sur fond de science-fiction présente une héroïne, à l’heure du passage à la vie adulte, et découvre l’amitié.

C’est étrange, dehors, dans la nuit, il semblerait qu’il y ait une sorte de pluie de météorites. Dans sa chambre, Dorothy joue tranquillement à un jeu. Elle entend ses parents s’engueuler, au travers de la porte. Elle regarde son téléphone pour connaître l’heure. Il est une heure du matin, et elle n’arrive pas à dormir. Allongée, dans son lit, elle finit par se lever et écouter à travers la porte. Elle écoute la conservation houleuse de ses parents, qui se font des reproches. Puis, un bruit étrange, venant de dehors, avec une clarté, l’attire. Dotothy traverse sa chambre, pour regarder par sa fenêtre. Elle semble comme hypnotisée. Elle voir un trou dans son jardin, avec un peu de fumée et une lueur. Dorothy observe la porte, puis décide de passer par la fenêtre. Elle descend par la gouttière, pour se retrouver dans le jardin. Dorothy s’approche d’un trou…

Elle touche le cristal étrange, à l’intérieur du trou et s’effondre. Quelques instants après, ses parents la retrouvent et la réveillent. Il n’y a rien dans le jardin ! Quelques années plus tard, Dorothy a dix-neuf ans, elle vit chez sa mère, son père a quitté le foyer familial. Elle tente de trouver sa place, dans ce monde, mais semble prise d’angoisse. De plus des phénomènes étranges apparaissent, elle semble douée de pouvoirs télépathiques et télékinétiques. Pensant qu’elle perd la tête, elle va faire la rencontre d’une jeune femme, qui comme elle possède des pouvoirs. La bande dessinée, à travers cette expérience étrange, entre super-pouvoir et aliens, explore le passage à l’âge adulte et la naissance d’une amitié. Le récit est original, surprenant, plutôt bien mené et dynamique, dense, avec beaucoup de questionnement, sur la folie, l’isolement, la confiance et l’amitié. Le dessin rond, joue avec l’effet structuré des pouvoirs.

Cristal céleste est un roman graphique, de Joe Sparrow, paru aux éditions Sarbacane. Un récit complet, qui sur fond de science-fiction, de super-pouvoirs et de rencontre avec des aliens, explore le passage à l’âge adulte, l’amitié et sa place dans le monde.