Les éditions Langue au Chat viennent de publier un nouvel album trop craquant intitulé “Les porteurs de mots doux”. Écrit par Lenia Major et illustré par Violaine Costa, ce livre promet d’être un véritable coup de cœur pour les petits et les grands. Plongeons ensemble dans cette histoire tendre et amusante qui va égayer les journées de vos tout-petits !

Depuis des jours, la forêt est sous un ciel gris et morose. Les habitants, lassés par le mauvais temps, se mettent à se dire des choses affreuses. Mais heureusement, Belette, Hermine et Écureuil ont une idée géniale ! Ils décident d’emprunter la carriole de leur ami maraîcher pour distribuer des mots doux à tous les habitants de la forêt. Quel projet merveilleux ! Leur aventure montre comment de simples mots gentils peuvent transformer l’humeur de toute une communauté.

“Les porteurs de mots doux” fait partie de la collection Mes premières histoires, spécialement conçue pour les tout-petits. Le format est parfaitement adapté aux petites mains, avec des illustrations colorées et expressives qui captivent l’attention des jeunes lecteurs. Les textes sont courts et simples, parfaits pour les premières lectures avec papa et maman.

Les porteurs de mots doux : une histoire totalement attendrissante

Lenia Major a su créer des personnages attachants et pleins de vie. Belette, Hermine et Écureuil sont des amis ingénieux et bienveillants, prêts à tout pour répandre la gentillesse autour d’eux. Les illustrations de Violaine Costa ajoutent une touche de magie à cette belle histoire, avec des dessins doux et joyeux qui rendent chaque page irrésistible.

Ce livre est bien plus qu’une simple histoire pour enfants. Il véhicule un message puissant sur l’importance des mots et de la gentillesse. Dans un monde où les mots peuvent parfois blesser, “Les porteurs de mots doux” rappelle à chacun qu’un peu de douceur et de bienveillance peut transformer les cœurs et les esprits.

Disponible dès maintenant, “Les porteurs de mots doux” est un album à lire et à relire sans modération. Parfait pour une lecture du soir ou un moment de partage en famille, ce livre deviendra vite un favori de votre bibliothèque.

N’attendez plus pour découvrir ce petit bijou littéraire. Rendez-vous dans votre librairie préférée ou commandez-le en ligne pour offrir à vos enfants une dose de tendresse et de douceur avec “Les porteurs de mots doux” des éditions Langue au Chat. Une lecture à la fois éducative et pleine de charme, à savourer sans modération !

Commander “Les porteurs de mots doux”