Extra Édition Barista de Kellogg’s : les céréales qui vont vous réveiller

Kellogg’s frappe fort avec son nouveau granola Extra Édition Barista, une explosion de saveurs qui promet de réveiller vos matins. Mariant l’intensité du café à la texture croustillante du granola, cette innovation va faire chavirer les amateurs de café.

Le café comme vous ne l’avez jamais mangé

Préparez-vous à une révolution gustative ! Avec Extra Édition Barista, Kellogg’s réinvente le petit-déjeuner. Inspiré par les baristas, ce granola au café est la tendance du moment. Et pour cause, 83% des Français consomment du café quotidiennement. Cette nouvelle gamme est prête à s’imposer comme un incontournable de vos matins.

Imaginez un mélange parfait de pépites d’avoine croustillantes infusées au café, de copeaux de chocolat au lait et d’éclats d’amande. Que vous préfériez le savourer avec du lait frais, une boisson végétale ou en ajoutant des fruits frais, ce granola vous promet une déferlante de saveurs. Et pour les plus gourmands, n’hésitez pas à croquer directement dans le paquet ! Chez nous, le paquet a disparu en un clin d’œil, plébiscité par toute la famille. Le mariage subtil et puissant du café a fait l’unanimité. Un coup de cœur inattendu mais bienvenu.

Kellogg’s ne se contente pas de vous offrir un délice croustillant, Extra Édition Barista est aussi bon pour vous ! Riche en fibres grâce aux flocons d’avoine complète, ce granola ne contient ni colorants ni arômes artificiels. Un plaisir sain pour bien démarrer la journée.

Extra Barista : Disponible dès maintenant dans votre supermarché habituel

Ne perdez pas une minute, direction le rayon céréales ! À 3,69€ pour un paquet de 400g, Extra Édition Barista est le petit-déjeuner idéal pour allier le goût intense du café au crunch irrésistible du granola. Un régal à consommer sans modération !

Réveillez vos matins avec Kellogg’s Extra Édition Barista et transformez chaque petit-déjeuner en moment de pur plaisir caféiné !

Visitez le site de Kellogg’s >>