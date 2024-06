2 nouveaux scénarios d’Escape Game Junior

Êtes-vous prêt à vivre une aventure palpitante ? Avec le nouveau “Escape Game Junior” de Clementoni, l’excitation est au rendez-vous ! Ce jeu captivant propose deux scénarios trépidants : l’évasion au zoo et l’île au pirate. Destiné aux aventuriers de 6 à 99 ans, ce coffret promet du fun, du suspense et de la réflexion.

Imaginez-vous, plongé dans un lieu mystérieux, entouré d’énigmes à résoudre. Votre mission ? Collaborer avec vos coéquipiers pour triompher des défis qui vous attendent. Que vous soyez dans les allées d’un zoo rempli de secrets ou sur une île pirate à la recherche de trésors, chaque aventure vous mettra à l’épreuve avec des énigmes de logique, de mathématiques et d’observation.

Le coffret contient tout ce dont vous avez besoin pour une expérience immersive : 48 cartes et 26 objets. Chaque aventure est équipée de 24 cartes et de ses propres objets intrigants (14 pour l’évasion au zoo et 12 pour l’île au pirate).

Poser toutes les cartes face à vous côté soit Pirates ou Animal selon le jeu.

Pour débuter, prenez la carte numéro 0 et lisez l’introduction au dos.

Ensuite, suivez les instructions pour continuer l’aventure. Chaque carte dévoile un nouvel indice, un nouveau défi, et vous rapproche un peu plus de la résolution du mystère.

Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs et une partie dure environ 30 minutes.

Une évasion au zoo ou l’ile des pirates, choisissez votre aventure !

Ce qui rend “Escape Game Junior” encore plus excitant, c’est la nécessité d’observer chaque détail et d’utiliser intelligemment les objets trouvés en cours de route.

Le maitre mot : Ne pas se précipiter ! Il faudra prendre le temps de réfléchir et même d’échanger ses idées avec ses coéquipiers !

Conçu pour initier les plus jeunes aux puzzles et aux énigmes, il stimule la logique, la réflexion et l’ingéniosité des enfants. En résolvant des énigmes et en utilisant les indices cachés sur chaque carte, les enfants développent leurs compétences cognitives de manière ludique.

Les défis proposés encouragent les enfants à utiliser leur logique et leur réflexion pour progresser dans l’aventure, leur permettant ainsi de développer des compétences essentielles tout en s’amusant. Chaque carte cache un indice crucial pour poursuivre l’aventure, créant une atmosphère immersive et stimulante.

Les enfants sont encouragés à explorer et résoudre les défis pour avancer dans le jeu. De plus, l’utilisation d’objets-indices ajoute une dimension tactile et interactive, rendant l’expérience encore plus captivante. Grâce à cette combinaison d’énigmes, de réflexion et d’immersion, “Escape Game Junior” promet des moments inoubliables d’apprentissage et de divertissement.

En plus, si on se trompe dans la réponse, on peut tomber sur la carte “Vous vous êtes trompé quelque part, retourner à l’énigme précédente”. Oups !

A quoi peut on s’attendre avec Escape Game Junior?

Préparez-vous à des défis passionnants ! Vous devrez par exemple retrouver le bon itinéraire pour vous rapprocher du trésor, compter le nombre de pirates nécessaires s’ils prennent chacun un sabre et un pistolet, ou encore identifier l’animal imaginaire en comptant ses pattes.

Les deux paquets de cartes sont clairement différenciés : une tête de mort pour le jeu de l’île aux pirates et une empreinte de patte pour l’évasion du zoo. Les enfants adoreront ce jeu d’évasion, qui leur offrira une expérience inoubliable. Idéal pour les soirées en famille ou entre amis, ce jeu promet des moments de complicité et de rires.

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Avec les 2 nouvelles aventures d'”Escape Game Junior” de Clementoni, chaque partie est une nouvelle aventure.

Attrapez votre loupe, enfilez votre chapeau d’explorateur et plongez dans l’univers fascinant du zoo ou des pirates.

Le mystère n’attend que vous !

Disponible sur Amazon >> ou sur le site de Clementoni ou en magasin spécialisé