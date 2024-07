Brain Freeze : le jeu de cubes qui vous gèlera les neurones !

L’école est finie et c’est donc les vacances. Et qui dit vacances, dit occuper nos charmantes têtes blondes ! Allez ne vous en faites pas, j’ai quelques jeux à vous présenter tout au long de l’été ! Et aujourd’hui je vais vous présenter un casse tête bien prenant : Brain Freeze de la marque Clementoni. Et laissez-moi vous dire, c’est un véritable tourbillon de défis et de plaisir ! Si vous pensez qu’il s’agit d’un simple jeu de société, détrompez-vous. Ce jeu, qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs, mélange habilement la logique d’un casse-tête et l’ambiance divertissante d’un jeu de société, offrant une expérience unique et captivante. On vous en dit plus !

Le concept est simple en apparence : prenez vos cubes, retournez une carte et trouvez la bonne combinaison le plus rapidement possible. Mais attention, la simplicité n’est qu’une façade !

Chaque joueur dispose de 4 cubes (repéré avec une pastille de couleur). On tire une carte parmi les 48 disponibles, réparties en trois niveaux de difficulté. Au niveau 1, vous devrez utiliser seulement 2 cubes, tandis qu’au niveau 3, vous devez vous débrouiller avec les 4 cubes pour créer la combinaison indiquée. Sauf qu’on ne vous dit pas quel cube vous devez utiliser ! A vous de trouver le bon cube pour la bonne solution (sinon ce n’est pas drôle).

Le but ? Reconstituer un chemin de plusieurs fleurs. Facile ? Pas tant que ça … Bien évidemment on ne vous donne pas l’ordre dans lequel les fleurs doivent être disposées. Vous avez juste l’image des fleurs, le nombre de cubes à utiliser et débrouillez-vous maintenant ! (J’entendrais presque le créateur du jeu faire un “mouhahahaha”…)

Si vous réussissez, vous gagner un point. Le joueur avec le plus de points remporte la partie.

L’âge pour jouer à ce jeu commence vers 8 ans jusqu’à pas d’âge.

Brain Freeze : un jeu qui risque de vous geler les neurones !

Sous cette fausse simplicité se cache un jeu rudement bien rodé. Le seul risque sera de vous cramer sévèrement vos neurones ! Oups !

Ce qui rend Brain Freeze vraiment excitant, c’est la complexité croissante des niveaux. À première vue, on pourrait croire que c’est facile, mais les défis se corsent rapidement.

Ainsi, 2 cubes peuvent avoir sur une face 1 rose. Mais selon si vous prenez tel cube ou l’autre vous ne pourrez peut être pas résoudre le casse tête ! Vous devrez tester tout ce qui est possible et cela va vous demander une certaine réflexion mais surtout une bonne dose de logique.

C’est un casse-tête qui fait chauffer les méninges, mais c’est justement ce qu’on aime dans ce genre de jeux, n’est-ce pas ?

Bon ne vous en faites pas dans le livret vous aurez les solutions (mais ne les regardez pas ce ne serait vraiment pas drôle). Et surtout, il faut savoir qu’il n’y a qu’une seule et unique résolution possible pour chaque carte tirée. Donc impossible de tricher !

J’ai été immédiatement séduite par ce jeu. Les parties durent environ 10 minutes, ce qui le rend parfait pour des sessions courtes mais intenses.

Que vous jouiez seul pour vous défier ou avec des amis pour un moment de convivialité, Brain Freeze promet des heures de divertissement.

Vous voilà prêt(e) à jouer un moment !

Ainsi, Brain Freeze (niveau intermédiaire) de Clementoni est un jeu qui réussit à combiner défi intellectuel et amusement. Si vous cherchez un jeu de société qui sort de l’ordinaire et qui mettra votre logique à rude épreuve, ne cherchez plus, Brain Freeze est fait pour vous !

Disponible dans les magasins spécialisés ou sur le site de Clementoni ou sur Amazon

Sachez qu’il existe plusieurs niveaux de Brain Freeze disponibles actuellement : le débutant, l’intermédiaire et le niveau expert, tous à 24,90€.

Commander Brain Freeze