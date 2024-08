Tac-tik, le nouveau jeu de vos soirées !

Si vous cherchez à pimenter vos soirées jeux, le nouveau Tac-Tik de Clementoni est le choix parfait ! Ce jeu de stratégie captivant promet des heures de plaisir, que ce soit en famille ou entre amis, avec un mélange habile de chance et de stratégie. Tac-Tik n’est pas un simple jeu de plateau, c’est une véritable aventure où chaque partie devient une course haletante vers la victoire.

Le coffret de Tac-Tik comprend tout ce qu’il faut pour des parties endiablées : 24 pions colorés, un plateau réversible pour varier les plaisirs, un jeu de 54 cartes, et bien sûr, les règles du jeu.

Vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs, avec des variantes pour chaque nombre de participants.

Et pour ceux qui connaissent le jeu de Tock, vous retrouverez ici une variante qui rend hommage à ce grand classique, tout en y ajoutant une touche de modernité.

Comment joue-t-on à Tac-tik ?

Préparation

Chaque joueur place ses pions dans sa zone de départ correspondant à sa couleur. Le plateau est prêt, et l’excitation monte ! Pour jouer, seules 49 des 54 cartes sont utilisées.

Déroulement

L’un des joueurs commence par mélanger les 49 cartes du jeu et en distribue 4 à chaque participant. Le reste du paquet est ensuite passé au joueur situé à sa gauche, qui distribuera les cartes au début de la manche suivante. Une fois les cartes en main, chaque joueur observe sa main et doit obligatoirement passer une carte à son partenaire, si l’on joue à 4 ou 6 joueurs. L’échange de carte se fait en secret, carte cachée, pour ne pas révéler vos intentions à l’adversaire. Ensuite, chaque joueur joue ses 4 cartes, une à une, en déplaçant ses pions sur le plateau selon les valeurs des cartes jouées.

Sortie des pions

Pour faire sortir ses pions de la zone de départ et commencer à avancer sur le plateau, un joueur doit jouer une carte « 1 » ou « 10 ». Si un joueur n’a pas l’une de ces cartes, il doit se débarrasser de toutes ses cartes et attendre la prochaine distribution.

Progrès sur le plateau

Une fois que les 4 cartes ont été jouées par tous les joueurs, une nouvelle série de 4 cartes est distribuée, et la partie continue ainsi. Le but est de déplacer ses pions jusqu’à la ligne d’arrivée en évitant les pièges tendus par les adversaires et en profitant des opportunités stratégiques offertes par les cartes.

Fin du jeu

La partie se termine lorsqu’une équipe a réussi à faire rentrer les 4 pions de ses deux joueurs dans leur zone d’arrivée respective.

Variante à 2 joueurs

Si vous jouez à 2, chaque joueur contrôle 2 couleurs diagonalement opposées sur le plateau. Les règles restent globalement les mêmes, mais chaque joueur reçoit 6 cartes à chaque tour, et il n’y a pas d’échange de cartes entre les joueurs.

Tac-Tik, c’est une course stratégique où chaque décision compte vous l’aurez compris !

Allez vous être le roi de la stratégie ?

Ainsi, les parties de Tac-Tik durent environ 45 minutes, ce qui est parfait pour s’amuser sans voir le temps passer. Accessible dès l’âge de 8 ans, ce jeu réunit toutes les générations autour de la table, offrant des moments de compétition amicale et de stratégie intense. Le plaisir de Tac-Tik réside dans l’équilibre parfait entre collaboration et compétition : il faut savoir allier stratégie et esprit d’équipe pour avancer tous ses pions jusqu’à la ligne d’arrivée

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Avec Tac-Tik, chaque carte tirée peut changer le cours du jeu. Vous devrez faire preuve de ruse, d’anticipation, et surtout, d’un bon sens de la tactique pour être le premier à mettre tous vos pions à l’abri.

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un stratège chevronné, Tac-Tik promet des moments inoubliables.

Alors mettez votre esprit de compétition à l’épreuve et amusez vous comme jamais ! Prêt ?

Achetez Tac-tik sur Amazon (ICI) ou directement sur Clementoni (ICI)