Minecraft – La chasse au trésor enfoui

La chasse au trésor enfoui est une pochette de jeu, de la collection Minecraft, des éditions 404. Une pochette non officielle, de Valérie Cluzel. Elle propose tout pour organiser une chasse au trésor, autour de l’univers déjanté et amusant de Minecraft.

La pochette, très pratique à emporter, contient tout le nécessaire, pour une aventure immersive au cœur de Minecraft. Elle se compose d’un livret avec les règles du jeu et les réponses, d’un poster représentant une carte au trésor, d’une dizaine de feuilles d’indices recto-verso, et de deux planches d’objets à détacher. La chasse au trésor se fait à partir de 7 ans, entre deux et huit joueurs, pour une partie qui durera environ 45 minutes. Le but du jeu reste simple, les joueurs doivent collaborer pour rechercher un trésor enfoui. Pour le retrouver, les joueurs doivent se repérer sur la carte au trésor. Il faut aussi résoudre des énigmes pour trouver de nouveaux indices et surmonter les obstacles.

L’aventure reste immersive et plaisante, avec ces obstacles à surmonter, entre attaques de monstres et zones dangereuses à traverser. Les indices et les obstacles sont à retrouver sur les dix feuilles recto-verso. Le jeu reste assez rapide à mettre en place, par le maître du jeu, qui sera de préférence un adulte. Tout est très bien indiqué pour réaliser le trésor, trouver la zone de jeu, la cache des indices, et le déroulement de la chasse au trésor. L’ambiance est rapidement au rendez-vous. Les enfants seront ravis de se retrouver, pour cette chasse au trésor amusante et immersive, pour l’univers de Minecraft. La pochette est complète et idéale pour organiser un anniversaire, et s’amuser entre amis !

