Talyn – Le cœur des ténèbres – Tome 1

Talyn Le cœur des ténèbres est une nouvelle série des éditions Black River, qui débute avec ce premier tome, paru en juillet 2024. Un comic de Caspian Darke, Geoffrey Rickett et Banished Shadow, qui semble mélanger plusieurs genres, offrant un récit d’anticipation étrange et intrigant.

On lui a dit un jour de ne jamais placer sa confiance dans des souvenirs. Ces derniers peuvent se détériorer et se déformer au fil du temps. Ils peuvent berner les personnes en faisant croire à une vérité qui n’a jamais existé. Alors que le monde fait confiance aux textes antiques, ainsi qu’aux anciennes prophéties, elle donne son cœur au regard paternel du soleil couchant et à la lumière sanguine de la pleine lune. Même quand les démons ravagent la terre et brandissent leurs armes cintres les innocents, elle croit ce qu’elle voit. Elle voit les dirigeants des hommes qui agissent sous l’emprise d’ouvrages anciens et ceux qui sont obsédés par le mal en deviennent possédés. Elle a senti leur présence. Ils étaient comme des esprits blêmes. Ils semblaient dépourvut de cœur, montés sur des étalons noirs, vêtus de fer froid, aveugles à l’horreur de leurs actes de haine insensés.

Le récit est étrange, proposant de découvrir un monde post-apocalyptique, peuplé de créatures hostiles. Les humains peu présents sont des rebus, ils se font massacrer par les autres créatures… Des êtres des ténèbres, qui règnent en maîtres, des loups-garous, des vampires et autres démons. Dans ce monde chaotique, une héroïne semble se démarquer. Elle est sans-abri, survit grâce à des combats clandestins, et cache une terrible douleur. La bande dessinée est plutôt bien découpée. Elle présente un scénario maîtrisé, mais qui reste très étrange et ne se dévoile pas assez dans ce premier tome. Le comic, de 184 pages, présente une galerie qui fait la moitié de l’album. Le roman d’anticipation ne révèle pas tout et laisse une fin amère, en espérant que la suite soit de bonne qualité. Le dessin semble tout aussi maîtrisé, avec des cases horizontales, offrant une ambiance unique, accentuée par le choix des couleurs.

Talyn Le cœur des ténèbres est un comic sombre, qui débute avec ce premier tome, des éditions Black River. Un récit post-apocalyptique qui révèle une humanité en déclin. Il y a aussi des monstres sanguinaires, un monde fantastique, de la magie, du pouvoir, le désespoir, de la violence…