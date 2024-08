Une journée à la maternelle, le livre à lire avant la rentrée aux touts petits

Préparez vos enfants à vivre sereinement leur première rentrée avec “Une journée à la maternelle”, le tout nouveau livre des éditions Larousse Jeunesse. Imaginé par Agnès Besson et illustré avec brio par Marisa Morea, ce livre est bien plus qu’une simple lecture : c’est un précieux compagnon pour rassurer les petits qui s’apprêtent à découvrir l’école pour la première fois.

Ce livre captivant de 24 pages, conçu spécialement pour apaiser les inquiétudes des jeunes enfants, les accompagne pas à pas dans ce grand moment de leur vie. La rentrée en maternelle, un grand moment pour eux.

Grâce à 8 doubles pages magnifiquement illustrées, les tout-petits peuvent vivre une journée à la maternelle comme s’ils y étaient. De l’accueil par la maîtresse aux ateliers en petits groupes, chaque scène est présentée de manière ludique et rassurante, transformant la peur de l’inconnu en une aventure joyeuse et excitante.

L’enfant découvre comment se passe une journée à la maternelle

Ce qui rend “Une journée à la maternelle” unique, c’est son approche interactive. Chaque double page invite l’enfant à s’immerger dans l’image à travers des jeux d’observation, de cherche et trouve, de dénombrement, et bien plus encore. Ces activités permettent aux jeunes lecteurs de se familiariser avec les routines de l’école tout en s’amusant, ce qui les aide à se sentir plus confiants et prêts pour leur première journée.

Le livre se termine sur une 9ème double-page remplie de jeux autour du thème de l’ouvrage, offrant un moment de détente tout en renforçant les compétences que l’enfant apprendra à l’école. En explorant ce livre, les enfants apprendront à reconnaître les différentes étapes de la journée scolaire, à comprendre ce qui les attend, et surtout, à voir l’école comme un endroit sûr et amusant.

“Une journée à la maternelle” est le livre idéal pour préparer votre enfant à cette nouvelle étape, en le rassurant et en lui donnant envie de découvrir l’école avec enthousiasme. Un indispensable pour une rentrée en toute confiance !

