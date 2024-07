Yes “Fragile” : réédition de l’album de référence de l’un des groupes majeurs de la scène rock progressive.

Sorti en 1971, le 4ème album de Yes, qui contient le célèbre ‘Roundabout’, single classé dans les charts pop des deux côtés de l’Atlantique, aura marqué un tournant décisif dans la carrière du groupe Londonien. Il s’agit du premier album de Yes avec le claviériste Rick Wakeman et aussi de la première collaboration du groupe avec l’illustrateur Roger Dean. Pour célébrer le demi siècle de “Fragile”, le label Warner édite un luxueux coffret 1 LP, 4CD, 1 Blu-Ray.

Formation à part dans le coeur des fans de rock progressif, Yes aura maîtrisé tous les grands courants musicaux de ces 60 dernières années : rock psychédélique, folk pastoral, musique baroque, pop, chansons. Un groupe hybride hors norme qui aura connu différentes périodes de création et autant de formation, publié 25 albums studios, 22 albums live, produit des shows spectaculaires, depuis les premières répétitions en 1968 à Londres dans le sous-sol du café Lucky Horseshoe sur Shaftesbury Avenue à la disparation d’Alan White, leur batteur mythique, en 2022.

Aux côtés de Barclay James Harvest, Emerson, Lake & Palmer ou Jethro Tul, Yes aura contribué à populariser le rock progressif auprès du grand public. Originaire de Londres et doté d’un parcours musical long de plus d’un demi-siècle, le groupe a compté dans ses différentes formations dix-huit musiciens dont la moitié d’entre eux y ont fait plusieurs passages (pas moins de cinq pour le claviériste Rick Wakeman). Du fait des nombreux changements de musiciens, le groupe a cette particularité, celle de ne jamais avoir enregistré plus de deux albums studio consécutifs avec la même formation. La première mouture du groupe comprenait le chanteur Jon Anderson, le guitariste Peter Banks, le bassiste Chris Squire, le claviériste Tony Kaye et le batteur Bill Bruford. Le groupe sortira deux albums, “Yes” (1969) et “Time and a Word” (1970) l’année suivante. 1971 marquera l’arrivée de Steve Howe (guitare) sur le “Yes Album “. Avec Rick Wakeman aux claviers, puis Alan White à la batterie, Yes devient l’un des principaux représentants de la musique progressive, par ses albums Fragile (1971), Close to the Edge (1972), Tales from Topographic Oceans (1973), Relayer (1974, avec Patrick Moraz), Going for the One (1977) et Tormato (1978). Après l’album Drama, enregistré avec les membres du duo The Buggles,Trevor Horn et Geoff Downes, Yes se séparera fin 1980. Au fil des membres qui se seront succédés, le groupe aura bâti autant de cathédrales sonores et visuelles que singulières, devenues synonyme de “rock progressif”. Au cours du temps et des albums, Yes aura apposé à son rock & roll musclé différentes signatures faites de rythmiques complexes, de folk pastoral épissé et de musique baroque structurant leurs chansons sous la forme de pièces instrumentales et orchestrales très ordonnées, le tout mis en valeur par les illustrations fantastiques du dessinateur Roger Dean. A la fin des 70’s, Yes aura durci le ton par des sonorités hard rock. Le groupe aura finalement traversé l’ère MTV grâce à l’album “90125” (1983) et à son mega hit planètaire produit par Trevor Horn, “Owner of a Lonely Heart”, le tout premier hit américain numéro un du groupe. Si leur renommée décline à la fin des 80’s, le groupe restera actif tout au long des décennies suivantes, malgré de multiples changements de line-up. Grâce à des tournées marathons aux quatre coins de la planète et à la sortie sporadique de nouveaux albums « Heaven & Earth » (2014) et « Mirror to the Sky » (2023), les musiciens ont maintenu une base de fans fidèles tout en continuant d’explorer de nouvelles sonorités.

Mais revenons à « Fragile », 4eme album du groupe qui en 1971 a propulsé les britanniques de simple groupe pour initiés à ce phénomène international. Connu pour repousser les limites de la musique rock, Yes livre ici un véritable chef-d’œuvre. D’une durée d’environ 41 minutes, l’album met en valeur la musicalité exceptionnelle du groupe, ses compositions complexes et ses paroles imaginatives.

Sur les trois albums précédents, Yes avait déjà commencé à mettre au point la bonne formule. Tous les ingrédients musicaux portés par les thématiques de la science-fiction et de la Fantasy qui avaient inspiré leurs premières chansons sont désormais en place. Ces explorations musicales montent encore d’un cran sur Fragile et pas seulement au niveau musical : la pochette conçue par Roger Dean est en soi une création fascinante, complétement liée à la musique, conçue de manière brillante pour capter l’attention du futur client. Après avoir évincé le claviériste originel Tony Kaye au début des sessions qui préfère utiliser son orgue Hammond que le nouveau synthétiseur Moog que le groupe vient d’acquérir, le groupe recrute le talentueux Rick Wakeman en lui offrant une mirobolante. Sa maitrise du Moog, entre autre, associée à un style de jeu plus audacieux, plus agressif, a ouvert la voie à un son plus dur, plus chaud. Dans la foulée, le bassiste Chris et le guitariste de Steve Howe Squire poussent eux leurs amplis à fond pour créer une palette sonore aussi pop majestueuse que dure, limite parfois hard rock tout aussi que complexe et classique, notamment grâce aux titres instrumentaux et un empilement de couches de clavier.

Le morceau d’ouverture, « Roundabout » lance l’album en beauté. Ses riffs de guitare élaborés, sa batterie dynamique et ses solos de clavier virtuoses préparent le terrain pour ce qui va venir. La composition passe en douceur d’harmonies optimistes à des moments plus doux et introspectifs, démontrant la capacité du groupe à juxtaposer des éléments musicaux contrastés. La guitare de Steve Howe monte en intensité, se fait plus audacieuse, boostée par la basse hard rock musclé qui est l’une des signatures de Yes. Rick Wakeman fait lui des merveilles derrière ses claviers Hammond et Moog. Sorti à l’époque en single, le titre montera à la 13eme place dans les charts US ce qui est une première pour un groupe de rock progressif. Un autre morceau remarquable de l’album est “Heart of the Sunrise”. Dès l’intro, une des intros les plus lourdes des années 70, cette pièce épique (11 minutes) met en valeur toute l’essence rock progressif du groupe. De la guitare acoustique délicate au chant éthéré, des parties de basse tonitruantes au jeu de batterie intense, le titre emmène l’auditeur dans un voyage sonore sublime, à la fois revigorant et introspectif. Mais l’un des morceaux les plus innovants de l’album est “South Side of the Sky”. Cette composition est un véritable témoignage de la nature expérimentale du groupe, avec des signatures rythmiques non conventionnelles, des passages instrumentaux complexes et des harmonies vocales captivantes qui donnent le sentiment que le groupe est prêt à décoller pour l’espace. Il résume parfaitement le désir du groupe à repousser les limites de la musique rock pour créer une musique vraiment à part, unique. “Long Distance Runaround”, la face B du single “Roundabout” reste probablement le morceau le plus accessible de l’album, un titre suffisamment grand public pour amener les auditeurs sur les titres plus lourds, plus complexes.

“Fragile” présente également des morceaux instrumentaux comme “Mood for a Day” de Steve Howe, “The Fish” de Chris Squire où la puissance de sa Rickenbaker et son chant unique rendent ce solo spectaculaire et “Cans and Brahms” de Rick Wakeman. Ces parties mettent en valeur les talents individuels de chaque membre du groupe, en particulier le virtuose de la guitare Steve Howe et le claviériste Rick Wakeman. Les motifs complexes de fingerpicking sur « Mood for a Day » et la réinterprétation de la composition de Johannes Brahms sur « Cans and Brahms » démontrent les diverses influences musicales et les prouesses techniques du groupe. Fragile est peut être le disque parfait de Yes, tout aussi parfait dans son contenu que dans le timing de sa date de sa sortie. Une pierre fondatrice dans la carrière de ce groupe majeur, peut-être le plus important de la scène rock progressive de tous les temps. Cette réédition Super Deluxe propose l’album original remasterisé en 2024 sur CD et vinyle, ainsi que sa version remixée par Steven Wilson. Aussi inclus sur CD des instrumentaux, des raretés et des titres live dont certains inédits. Le BluRay contient les mixes Atmos, 5.1 et Stereo Remaster de l’album par Steven Wilson, tous réalisés en 2024

Jean-Christophe Mary

Coffret Super Deluxe « Fragile » Yes (Rhino Records)

