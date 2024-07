Petite forêt – Intégrale – Ed. Moon Light

Petite forêt, manga de Daisuke Igarashi, revient en intégrale, paru aux éditions Moon Light, fin mai 2024. Un récit complet, qui présente une évasion forte et émouvante, une aventure surprenante et gourmande, tout en poésie et douceur, au plus près de la faune et de la flore.

Il y a un goumi à côté de sa maison. Jamais elle n’aurait imaginé en faire de la confiture ! Tous les ans, lorsqu’il donne ses fruits, ses branches se plient sous leur poids. En fait, elle pense que jusqu’ici, elle faisait comme si cet arbre n’existait pas ! En effet, les petits fruits avec leur gros noyau sont difficiles à manger, tandis que les fruits trop jeunes restent amers ! Autour d’elle, il y avait bien d’autres délices, donc elle délaissait le goumi et ses fruits. Du coup, les goumis non récoltés tombaient par terre en quantité, et salissaient les chaussures toutes neuves ! Elle pensait que c’était dommage de ces fruits s’abîmer et pourrir par terre. Elle pensa alors en faire de la confiture. C’est avec l’aide d’une passoire, qu’elle entreprit de dénoyauter les fruits, ce qui fut plus difficile que prévu…

Le récit est découpé en chapitres, présentant des plats. Il y a trente-deux pats à découvrir, réaliser et déguster, en plus de deux plats spéciaux ! On y découvre Ichiko, qui revient vivre dans son village natal, pour y vivre paisiblement, entre découverte de la nature et petits plats gourmands et sains. Les souvenirs, les pensées et la cuisine s’entremêlent parfaitement dans ce manga singulier, et pourtant captivant. Des tranches de vie semblent donc à retrouver, à travers les recettes et les souvenirs de cette jeune femme, contemplative de la vie simple, au plus près de la nature. Découvertes culturelles et expérimentations culinaires rythment aussi la vie de l’héroïne, qui se dévoile et évolue au fur et à mesure des pages. Ichiko est une jeune femme courageuse, solitaire et douce. Le dessin reste plaisant, en noir et blanc principalement, avec un trait assez fin, fluide et simple.

Petite forêt est à découvrir ou redécouvrir en intégrale, aux éditions Moon Light. Un récit complet, composé de plusieurs plats, au travers desquels l’héroïne présente des tranches de vie, entre souvenirs, découvertes, nature, famille, secrets…