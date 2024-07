Yan – Tome 2/3 – Embrouilles temporelles – Glénat Manga

Partagez





Il semblerait que l’origine du meurtre des parents de Yan soit bien plus complexe que prévu ! Et c’est à la porte d’une grosse société d’intelligence artificielle, Fleur Technologie, qu’arrivent nos trois protagonistes…

Mais avant d’en savoir plus, il va falloir combattre tous les « remparts d’acier » qui se dressent un à un devant eux.

Second et avant dernier tome de cette folie de mélange de genres sci-fi/opéra extrêmement bien ficelée et illustrée !

À retrouver chez Glénat Manga depuis le 3 juillet 24. (+15)

Le décor :

Le combat …

Yan est aux prises avec un mecca plutôt agressif, et sa rapidité ne laisse aucune ouverture à la jeune femme. La vision est apocalyptique avec les immeubles environnants qui tombent un à un ! Ses deux « compagnons », Miraï et ce vieux flic regardent la scène, médusés.

Après plusieurs coups inefficaces donnés, Yan fait appel au pouvoir divinatoire de Miraï. Puisqu’elle connaît déjà les cinq minutes à venir. Elle lui conseille de lui arracher la tête !!! Yan s’exécute, tant bien que mal, et essuie une victoire remarquable, après quoi, elles se chamaillent… Avant que sa compagne masquée n’entrevoit un nouvel élément : apparemment, un nouveau protagoniste doit arriver…

Pas le temps d’être étonnés : le robot sans tête se relève à nouveau devant la stupéfaction de nos trois compères, et engage un futur tir d’une puissance inégalée vers le trio. Yan se prépare tant bien que mal, en protégeant Miraï et le vieux… La puissance du tir est hors normes, et laisse peu de chances au trio.

Mais, comme prévu par Miraï, un portail s’ouvre devant Yan, et laisse sortir un inconnu qui « absorbe » le tir ….

Premières pages à lire ici

Le point sur le manga :

Si tu avez raté le premier tome c’est par ici >> TOME 1

Mais quel spectacle réjouissant ! Chang Sheng monte la tension et l’originalité du récit d’un cran, sans nous laisser respirer une seconde. La trame vengeance/enquête continue bien évidemment au milieu d’un chaos exaltant, et de l’arrivée de nouveaux protagonistes, jusqu’à la possible origine de la mort des parents de Yan. Le ton est toujours aussi décalé, avec cette espèce de compétition et de désamour entre les trois protagonistes des premiers tomes. C’est assez drôle et cinglant, et l’arrivée des nouveaux protagonistes ajoute à l’ambiance particulièrement explosive et détonante !!!

Ce second tome, aux Éditions Glénat Manga, est aussi beau, graphiquement que le premier ! Même encore plus avec l’expression des meccas et IA, qui rentre en jeu ; et les scènes de combats qui prennent un sens grandiose ! Les personnages sont captivants de beauté, tant dans l’originalité de leurs graphismes, que dans l’excentricité de leurs caractères. La cover est fascinante de beauté avec ses couleurs et son style bien particulier.

La conclusion :

Un seinen d’une singularité passionnante ! Ce second tome de Yan relève encore plus le niveau du basique seinen, en captivant son auditoire par la surprise de son scénario. Quand on sait que c’est une adaptation d’un célèbre opéra de Pékin, transposé en style sci-fi-rétro-pop, on reste admiratif du travail mené. On en prend plein les yeux… Et le cerveau, et on se demande ce que nous réserve le prochain tome pour sa conclusion, avec une autre cover de folie, chez Glénat Manga !!!

(Si l’auteur monte à nouveau d’un cran, on va exploser avec les protagonistes !!)