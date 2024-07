Okaïdi – Une collection estivale confortable et tendance

Chaque année à l’occasion de la période estivale, la marque de prêt-à-porter Okaïdi propose une superbe collection qui donne envie de se retrouver au bord de la mer. Et comme toujours, les vêtements sont tendance, hyper confortables, et à des prix plus que raisonnables. J’avais envie de vous présenter quelques pièces que vous pourrez acheter à vos bambins chéris avant de partir en vacances, c’est parti !

Et bonne nouvelle, ce sont les soldes actuellement, alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel. En plus, les prix sont canons, avec une promo supplémentaire provisoire : -10 % supplémentaires sur des milliers de produits jusqu’à -50 %.

Okaïdi – Des vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans

Lorsque les parents se rendent chez Okaïdi, ils ont la certitude de trouver leur bonheur, qu’il s’agisse d’un basique ou d’une pièce à la mode actuelle, peut-être plus élaborée, plus travaillée. Mais également des vêtements élégants, à l’image même de leur collection spéciale « cérémonie ». La marque propose aussi des chaussures du 18 au 38, des accessoires essentiels, et même des « jeux et jouets », puisque Okaïdi a rejoint le groupe IDKIDS dont fait partie la réputée boutique OXYBUL.

Okaïdi – Vacances au soleil

L’été, le soleil et la mer sont un bon prétexte pour habiller nos enfants avec des pièces bien plus colorées. Okaïdi a justement sorti une collection « Vacances au soleil » dans laquelle elle a glissé des pépites aux couleurs et motifs très sympas. Je vous rassure, les teintes ne jurent pas, bien au contraire. Elles apportent ce petit quelque chose supplémentaire, une dose de bonne humeur, on adore !

La tendance des imprimés, star de cet été chez Okaïdi !

Et pour s’équiper comme il se doit lorsqu’on prépare notre valise, il est important de glisser quelques essentiels tels que la casquette ou le chapeau, des sandales, un maillot de bain, des lunettes de soleil, etc. Et se rendant sur le site officiel, on se rend compte que les imprimés sont les stars de la collection estivale.

Aujourd’hui, je vais me concentrer sur la mode « fille », n’hésitez pas à aller découvrir la mode « garçon » de votre côté. Vous verrez, elle est intéressante également et le choix est conséquent.

Des casquettes très colorées pour cet été

Je vous conseille d’abord de jeter un coup d’œil du côté des casquettes, elles sont nombreuses et canonissimes, que ce soit pour les filles ou les garçons. J’ai notamment aimé celle en jean avec des citrons brodés sur le tissu, ou encore celles qui pour le coup donne envie d’aller au bord de l’eau, le modèle imprimé corail rose. Et si vous êtes tombés in love de cette pièce, sachez qu’Okaïdi propose une robe de bain avec ce même motif. Elle a le mérite d’avoir une ceinture élastique de façon à ce que les enfants puissent la garder d’une année à l’autre.

Des sandales élégantes ou décontractées



Du côté des sandales, la collection est sympa aussi, notamment pour les filles. Vous aurez le choix entre des formes intemporelles avec de jolies lanières en cuir. Mais aussi des sandales légères et confortables qui permettent de marcher plus longtemps sans risque d’avoir mal aux pieds. Enfin, pour ceux qui partent au bord de la mer, je vous encourage à jeter un coup du côté des modèles avec des scratchs réglables en tissu super pratique à enfiler.

Les maillots de bain

Idem pour les maillots de bain, il y en a pour tous les goûts, à vous de choisir !

Okaïdi fait définitivement partie des magasins dans lesquels je me rends pour habiller mon bébou parce que je sais que la marque propose des vêtements de qualité à la pointe de la mode. Leurs basiques sont confortables, les tee-shirts saisonniers sont variés, avec un choix fou en termes d’écriture ou d’imprimé.

Bref, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à la collection de l’été, vous trouverez forcément votre bonheur.