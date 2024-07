QUEEN « Rock Montreal » : réédition d’un live historique !  !

Le label EMI réédite ces jours ci Queen Rock Montréal, un enregistrement live historique qui capture l’âme du groupe au sommet de sa puissance.

Au début des 80’s, Queen est à son apogée. Disques d’or, tournées marathon, le groupe anglais est à cette époque le plus populaire de son époque. Le quatuor ne se produit plus que devant des foules immenses comme l’atteste ce concert donné les 24 et 25 Novembre1981 au Forum à Montreal. En posant le disque sur la platine, on a l’impression de tourner les pages d’un carnet de bord intime où chaque titre est livré à grand renfort de rythmiques plombées et de riffs en béton armé, ce qui procure à l’auditeur de purs instants de bonheur.

Dans la foulée d’un succès croissant au débuts des années 1970, le groupe a fait une entrée fracassante dans les années 80 grâce à l’album« The Game” qui contient leurs deux plus grands singles américains « Another One Bites The Dust » et « Crazy Little Thing Called Love ». Dix ans de travail acharné auront été nécessaires pour que ce mélange de heavy rock peuplé de notes cristallines aux arrangements complexes posent les fondations de Queen. Dix ans durant lesquels le quatuor n’aura eu de cesse de dynamiter les canons du rock, pour lui insuffler des harmonies classiques et devenir ce hard rock à la fois solide et mélodique. Dès lors, avec cette voix aiguës qui passe des notes basses aux hurlements stridents, les guitares épaisses et agressives de Brian May et un Roger Taylor qui charpente le tout derrière ses futs, la formule est désormais bien rodée. Après deux ans de tournée, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, au cours desquelles le groupe a joué deux soirs au stade Morumbi de Sao Paulo devant plus de 150 000 fans, autant de dire que Queen est en forme olympique, prêt à livrer ces deux énormes concerts, chaque soir face à 18 000 spectateurs chauffés à blanc.

Dès le premier titre, une version de leur « We Will rock you » joué pied au plancher, on ressent dans les guitares ce son brut de décoffrage, plus proche de Led Zeppelin que des hymnes pop et disco qu’ils produisent désormais. Témoin les versions de « Let Me Entertain You», « Now I’m Here » et « Keep Yourself Alive» livrées ce jour là qui sont de grand moment de rock’n’roll. Dans le DVD sorti il y a quelques années, on y apercevait un Freddie Mercury moulé dans son jean blanc onduler sur scène avec une énergie brute mêlée à la grâce d’un cygne. Côté parties instrumentales, on est sous le charme du solo ébouriffant de Brian May qui suit le remarquable « Keep Yourself Alive ». Les versions de « Under pressure », « Another one bites the dust», « We will rock you » livrées ce jour là, sont de grands moments de rock’n’ roll. Le sommet de l’album étant probablement cette version absolument démente de “Sheer Heart Attack” et cette version très personnelle ont du « Jailhouse Rock » d’Elvis Presley. Cet enregistrement nous renvoie à ce qu’était le quatuor au début des 80’s, un groupe au sommet de sa puissance, certainement le plus populaire de la musique anglaise après les Beatles. Sur cette version CD on trouve « Flash » et « The Hero » deux titres qui ne figurent pas sur le DVD. Un live fortement recommandé à tous ceux qui veulent revivre l’émotion des performances live flamboyantes de Queen.

Jean-Christophe Mary

Titres :

We Will Rock You” (fast)

“Let Me Entertain You”

“Play the Game”

“Somebody To Love”

“Killer Queen”

“I’m in Love With My Car”

“Get Down, Make Love”

“Save Me”

“Now I’m Here”

“Dragon Attack”

“Now I’m Here” (reprise)

“Love of My Life”

“Under Pressure”

“Keep Yourself Alive”Drum & Tympani Guitar Solo

“Flash”

“The Hero”

“Crazy Little Thing Called Love”

“Jailhouse Rock”

“Bohemian Rhapsody”

“Tie Your Mother Down”

“Another One Bites the Dust”

“Sheer Heart Attack”

“We Will Rock You”

“We Are the Champions”

“God Save the Queen”