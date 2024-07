La collection Minecraft, des éditions 404, se complète avec ce nouveau titre Echappe-toi ! En chute libre !, paru fin mai 2024. Un ouvrage, non officiel, de Gauthier Wendling, qui présente un roman-jeu, avec une mission à accomplir…

Un « A propos » est à découvrir en premier lieu, pour mieux comprendre l’ouvrage. Un livre qui ne se lit pas de manière ordinaire, en tournant les pages l’une après l’autre, comme un noob ! Il s’agit d’un livre-jeu, dans lequel une aventure est à vivre, en relevant des défis et en faisant des choix, pour franchir les différents niveaux. Différents lieux sont à découvrir, tous remplis de pièges, comme sortir d’une base, d’un labyrinthe, ou un bunker. Les règles sont à suivre, pour éviter de feuilleter, pour ne pas gâcher le plaisir, faire des choix, pour la suite de l’aventure, observer, prendre des notes… Puis, le début de l’histoire permet de s’immerger dans le personnage à incarner.

C’est à l’école que commence cette aventure, lors d’une rédaction, où le personnage ferme les yeux… Devenu avatar de Minecraft, il va falloir faire un premier choix, pour savoir comment va se dérouler la suite. L’aventure invite à faire le tour de la mappemonde, pour partir à la recherche de cuivre ! Il va falloir faire preuve d’observation, de logique et de courage, pour s’échapper des cinq zones successives à parcourir. Le rêve vire vite au cauchemar, mais l’aventure reste rythmée et plaisante, unique, selon les choix. Des rencontres, plus ou moins heureuses, vont également cadencer la mission, pour ce roman dont tu es le héros ! L’ouvrage se complète d’annexes, avec des recettes, des indices et solutions, ainsi que l’épilogue. Quelques illustrations cubiques accompagnent parfaitement le roman-jeu.

Minecraft – Echappe-toi ! En chute libre ! est un roman-jeu, non officiel, pour les enfants à partir de 8 ans, paru aux éditions 404. Une aventure unique, dans lequel il va falloir relever des défis, parcourir ce monde cubique, pour accomplir une mission, et se sortir de ce cauchemar…