“Dina a très peur”, un livre pour affronter la peur !

Fraîchement sorti le 4 juillet 2024 aux éditions Eyrolles jeunesse, le livre “Dina a très peur” de Marisa Morea s’attaque à une émotion universelle : la peur. Mais attention, on n’est pas dans le mélodrame ! C’est une véritable aventure amusante qui attend nos petits loulous.

Dina, une Tyrannosaure pas comme les autres, règne en maître sur la jungle. Elle est grande, forte et c’est la plus courageuse. En tout cas en apparence. Car derrière cette carapace de dinosaure impitoyable, Dina cache un secret bien embarrassant : elle a peur du noir ! Qui l’eût cru ? Notre courageuse T-Rex frissonne dès que le soleil se couche.

Heureusement, dans le monde de Marisa Morea, Dina n’est pas seule. Les autres dinosaures, ses amis colorés et tout aussi attachants, sont là pour lui prêter main-forte. Eux aussi ont tous une peur ! Certains on peur de la hauteur, d’autres de se prendre des pigeons en vol. Ainsi, ils vont aider Dina à affronter cette peur qui la hante. Ensemble, ils montrent que craindre l’inconnu est normal, même quand on est un géant de la préhistoire.

Un livre pour ne plus avoir très peur !

Ce livre ne se contente pas de raconter une histoire ; il propose un voyage émotionnel ludique et éducatif. Chaque page, magnifiquement illustrée par Morea elle-même, regorge de couleurs vives et de personnages expressifs qui captivent l’attention des petits. Les enfants retrouveront avec plaisir leurs créatures préférées, les dinosaures, et apprendront en même temps à gérer leurs émotions.

La collection des albums illustrés d’Eyrolles jeunesse est bien connue pour aborder des thèmes essentiels comme la gestion des émotions, la force intérieure et le dépassement de soi, toujours avec une touche de tendresse et de légèreté. “Dina a très peur” s’inscrit parfaitement dans cette lignée, en offrant aux enfants un outil précieux pour comprendre et surmonter leurs propres peurs.

Alors, préparez-vous à rugir de plaisir avec Dina et ses amis ! Ce livre est une véritable pépite pour encourager nos petits à faire face à leurs craintes, tout en s’amusant. Un must-have pour toute bibliothèque jeunesse !

