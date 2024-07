Ils viendront – Envahisseurs en approche !! Aux Éditions Jungle

Partagez





Lukas, un adolescent tout ce qu’il y a de plus normal manque de se faire kidnapper ! De peur que ce ne soit encore, une histoire reliée aux « affaires » de son père, il se réfugie chez une amie pour quelque temps. Mais il ne sait pas encore qu’ Ils viendront une nouvelle fois pour le chercher …

Qui sont ces hommes ? Sont-ils reliés aux différentes disparitions qui ont lieu actuellement sur Edgetown ??

Nouvelle série jeunesse scifi, chez Jungle collections frissons, pour une enquête où les couleurs ont de l’importance !! Tome 1, intitulé : Ce que voient tes yeux.

Disponible depuis le 20 juin 24 aux Éditions Jungle. (+12)

Le décor :

Une rue déserte dans un quartier…

Il fait particulièrement chaud cet été et chacun reste bien enfermé dans la fraîcheur de sa maison. Sauf, Jérémy ! Il n’a qu’une envie : profiter de ces rues désertes pour s’adonner à son sport favori : le skate ! Quel bonheur ! Pas une seule voiture à l’horizon, la route est à lui ! Il s’élance sur son board, mais très vite, se retrouve nez à nez avec deux hommes dont la fourgonnette est garée sur le bas-côté. Ceux-ci l’interpellent avec une sorte de taser.

Jéremy tombe dans les pommes, et les deux ravisseurs n’ont plus qu’à le charger à l’arrière de la camionnette, ni vu ni connu. Pas un chat dans les rues comme témoin !

Ce qui ne facilite pas l’enquête qui suit, menée par l’inspecteur Grayharm ! Malgré les investigations menées, rien ne ressort de son quotidien d’adolescent afin de trouver une quelconque piste …. Le mystère reste entier, pendant que cette terrible canicule continue d’étouffer chaque habitant de la ville.

Quelques jours plus tard, le jeune Lukas rentre dans l’appart miteux de son père. Il slamme calmement, écrit deux ou trois couplets et, s’interroge sur le bruit d’une voiture qui débarque en bas de l’immeuble. Un coup d’œil suffit à le faire déguerpir par la fenêtre, de la rue à l’arrière de l’immeuble. On ne sait jamais dans quelle histoire son père a encore traîné !!

Les deux hommes forcent la porte de l’appartement, visiblement à la recherche du jeune garçon, et non de son fameux paternel…

Le point sur la BD :

Un premier tome mêlant fantastique et scifi des plus intrigants ! Le scénario commence direct avec un enlèvement, et les situations s’enchaînent en une cadence très rythmée. Les protagonistes de ce titre, Ils viendront, qu’Eric L’homme nous présente sont deux jeunes adolescents et un vieux flic téméraire. L’enquête prend vite une tournure scifi, avec ce dérèglement des températures, plutôt suspects. Des apparitions extraterrestres et ces deux hommes que personne ne peut attraper. Et le point commun reliant les différents adolescents kidnappés.

Les graphismes de Marcello De Martino oscillent entre réalisme et animation, dont les couleurs chaudes nous envahissent comme cette curieuse canicule : anxiogène et angoissant au possible ! Parfait pour la collection Frissons des Éditions Jungle !

Un duo d’auteurs talentueux que l’on connaît déjà ! L’un pour son best-seller fantastique, intitulé Le livre des étoiles, et l’autre pour l’adaptation de la fabuleuse série N.E.O dont on a déjà longuement parlé :)

La conclusion :

Une série qui conviendra aux curieux de l’inexplicable, et aux passionnés d’enquêtes scientifiques ! Ils viendront aux Éditions Jungle intrigue dès les premières pages, avec ces faits tentaculaires sans réponses dans ce premier tome. Ce que voient tes yeux dévoile une particularité pour les personnages, que l’on va suivre dans les prochains opus !! Une aventure scifi mêlée d’une enquête musclée à venir !