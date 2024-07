Oradour-sur-Glane – 10 juin 1944 – Ed. Petit à petit

Oradour-sur-Glane 10 juin 1944 est un ouvrage des éditions Petit à petit, paru fin mai 2024. A l’occasion des commémorations des 80 ans du massacre d’Oradour-sur-Glane, la BD-docu revient sur ce crime de guerre, à travers, notamment, de témoignages poignants de rescapés.

A Oradour-sur-Glane, dans la matinée du dimanche 4 juin 1944, une famille flâne tranquillement dans le bourg. Le mari affirme qu’il est superbe et que l’auberge dont il a parlé à sa femme, n’est qu’à deux pas du champ de foire. La femme trouve effectivement, le bourg charmant. Elle se rappelle qu’un cousin habite ce village. L’enfant lâche la main de sa maman, pour aller courir vers les animaux. Paul observe les vaches et leurs veaux, tout en demandant à son père, s’ils peuvent revenir dimanche prochain… Au café du chêne, trois hommes discutent. L’un d’eux affirme qu’il fait un temps superbe, et qu’ils pourraient mieux en profiter, s’il n’y avait pas cette fichue guerre. Un autre réplique qu’avec un peu de chance, les alliés vont débarquer chez eux. Ils s’avèrent qu’ils sont déjà arrivés à Rome ! Quant au troisième homme, il n’y croit pas vraiment…

L’ouvrage est touchant, venant décrire ce jour noir de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le premier chapitre vient retracer un dimanche paisible, où des familles, des amis, se retrouvent, échangent, discutent, se promènent, travaillent… Puis, il y a l’arrivée de la Das Reich. Une division forte de 18 500 hommes, qui réplique par des actions de terreur et de violence. Des chapitres, sous forme de bande dessinée, sont donc à retrouver, pour s’immerger au travers de récits poignants, de rescapés notamment. Entrecoupés, ces chapitres laissent place à des parties documentées, pour aller plus loin et comprendre l’histoire de ce village martyr. Un ouvrage riche et poignant. Il permet d’en apprendre plus sur cet évènement marquant, dont la mémoire se doit d’être entretenue. Il faut savoir aussi qu’un euro sera reversé sur chaque BD vendue, pour la restauration du village martyr. Le dessin reste plaisant, simple, rond et efficace.

Oradour-sur-Glane 10 juin 1944 est un Docu-BD riche et émouvant, des éditions Petit à petit. Un ouvrage qui propose de retrouver le récit d’un emblématique crime de guerre, à travers différents protagonistes, notamment des rescapés qui font leur devoir de mémoire…