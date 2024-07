L’hôtel Double Tree By Hilton Iconic a été inauguré à Nice

S’il y a un hôtel à Nice qui a fait l’objet de bien des interrogations depuis l’annonce de sa construction, c’est bien l’hôtel Hilton Iconic. Niçois et touristes ont pu voir cet établissement de luxe s’élever progressivement en plein coeur du quartier de la gare. L’Hôtel Double Tree by Hilton (le troisième en France après Paris et Lyon) a été inauguré vendredi soir, en présence de Monsieur le maire, Christian Estrosi et du directeur de l’hôtel, Maxime Salembier.

Après Le Mama Shelter dans le quartier Riquier et l’Hôtel du Couvent dans la vieille ville qui ont ouvert leurs portes ces dernières semaines, cet hôtel à l’imposante façade en verre en forme de cristal confirme la très bonne santé du tourisme niçois. Les 105 chambres somptueusement décorées font partie des 2000 chambres supplémentaires en 4,5 étoiles et palaces qui vont voir le jour d’ici 2026-2028. Dès le mois de septembre, le Hilton Iconic sera enrichi du restaurant panoramique Pesca, dédié aux poissons et fruits de mer. C’est précisément sur cette terrasse, au cinquième étage, que les discours officiels ont été prononcés, après la visite de trois chambres spacieuses et élégamment décorées. Nous avons également pu découvrir l’intérieur du restaurant. Spacieux et aéré, il a une capacité de 130 places et offre une vue panoramique sur Nice. C’est donc avec une certaine impatience que nous attendons son ouverture.

Le projet Iconic, véritable oeuvre architecturale qui combine modernité et respect des traditions locales, au coeur duquel se situe l’Hôtel Hilton, sera complété dans les prochaines mois par l’ouverture de deux écoles, d’une salle de spectacle et d’une salle de sport. Son objectif de revaloriser le quartier Thiers semble semble bien atteint !