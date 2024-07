En route, Marin ! – Ed. L’école des loisirs

En route, Marin ! est un album jeunesse, de Marine Schneider, paru dans la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, en juin 2024. Une ode à l’ennui, pour tous les enfants qui voyagent en voiture et demande qu’en est-ce qu’on arrive…

Maman, Marin et Côme vérifient une dernière fois s’ils n’ont rien oublié, avant de partir. Il y a les pyjamas, Anni et le goûter ! Tout le monde doit alors aller en voiture. Marin s’installe bien confortablement à l’arrière de la voiture. Devant, il y a Maman et Côme. Le jeune garçon demande déjà s’ils sont bientôt arrivés ! On lui explique que lorsque les gratte-ciel seront aussi petits que les fourmis, alors ils seront presque arrivés. Mais Marin ne croit pas du tout à cette histoire de gratte-ciel fourmis ! Le jeune garçon aimerait bien que quelque chose se produise, pour rendre le voyage plus excitant. Pourquoi pas une grande tempête, avec de gros nuages gris et la pluie qui tombent…

Le récit vient présenter le long voyage de Marin, qui part avec Maman et Côme, en vacances. Un trajet en voiture, entre ennui et imaginaire, pour tenter de faire passer le temps plus rapidement… Ainsi, une ode à l’ennui commence, entre patience, rencontre, imaginaire et jeux. Le texte reste court, simple et pourtant plaisant, avec narration et dialogue, pour que les jeunes lecteurs ne s’ennuient pas ! Ils se retrouveront facilement à travers Marin, qui regarde les paysages défilés, imagine une tempête pour rythme le voyage, demande plusieurs fois le temps qui reste… Une rencontre, les effets des phares la nuit, viennent aussi rythmer le voyage si long, pour les vacances. Le graphisme se trouve simple, assez strict, mais les personnages ronds, sans trop de fioritures, pour laisser libre l’imagination.

En route, Marin ! est un album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un récit simple, une ode à l’ennui, à travers le voyage, en voiture, d’un jeune garçon qui trouve le trajet long, malgré les rencontres, les jeux et l’imaginaire.