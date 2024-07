Deuxième édition des Nocturnes de la Villa Rothschild du 15 juillet au 27 août

L’année dernière, les Nocturnes de la Villa avaient connu un beau succès. Cette nouvelle édition sera sans doute encore plus belle. En cette “Année Béatrice”, elle rendra hommage au sens de la fête et à l’amour des artistes, deux valeurs déjà portées dès son époque par la Baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild. Du 15 juillet au 27 août, les lundis et mardis, Muriel Mayette-Holtz et l’Académie des Beaux-Arts convieront le public à des soirées musicales magiques, dans le magnifique Jardin à la Française, dont les allées et les bassins seront éclairés à la bougie, créant ainsi une atmosphère féérique et hors du temps. Parmi les nombreux artistes attendus cette année, nous aurons le plaisir de retrouver notamment Catherine Lara et Brigitte Fossey, qui nous avaient offert de magnifiques soirées lors de la dernière édition. Voici le programme :

Le 15 juillet : la tournée de François Morel “Tous les marins sont des chanteurs” s’arrêtera à la Villa Ephrussi de Rothschild le temps d’une soirée. Un récital poétique, drôle et touchant à l’image de ce comédien talentueux qu’on ne se lasse pas d’écouter.

Le 16 juillet : place à la danse et à la poésie avec Carolyn Carlson et Guillaume Perret. Conçu et vécu en fonction de son lieu de représentation, chaque Poetry Event constitue un événement unique, habité par une expression poétique d’une infinie liberté.

Le 22 juillet : Lambert Wilson, accompagné au piano par son ami Bruno Fontaine, interprètera ses chansons fétiches, ses “vieilles amies”. Un piano et une voix pour mettre à l’honneur Prévert et Kosma, Bernstein ou encore Kurt Weill.

Le 23 juillet : Brigitte Fossey invitera le public à une poésie musicale avec la pianiste Danielle Laval. Elle récitera plusieurs fables de La Fontaine, accompagnée de la musique de Michel Legrand, Nino Rota, Bach, Ravel…

Le 29 juillet : Laurent Voulzy nous donnera rendez-vous pour un concert intime où il interprètera des reprises ainsi que ses plus grands succès.

Le 30 juillet : l’année dernière Catherine Lara nous avait offert un magnifique concert. Elle sera de retour cette année avec la Compagnie Kumo pour “Identités”, un spectacle alliant la danse et la musique, qui avait connu un beau succès lors de la dernière édition du Festival d’Avignon.

Le 5 août : Edgar Moreau et David Kadouch donneront un concert “Piano et violoncelle”.

Le 6 août : le piano sera de nouveau à l’honneur avec Jean-Philippe Collard.

Le 12 août : Christophe Barbier célèbrera Mozart dans un spectacle lyrique. Il sera accompagné de la soprano Pauline Courtin et du pianiste Vadim Sher.

Le 13 août : David Fray et Melody Louledjian nous feront vibrer d’émotion dans un récital mettant à l’honneur Schumann, Wolf, Hahn et Strauss.

Le 19 août : De Bach au Beatles. Un beau programme musical que nous offriront Elizabeth Vidal et André Cognet.

Le 20 août : The Amazing Keystone Big Band avec la chanteuse de jazz Neïma Naouri créeront un concert retraçant la vie éclatante de Judy Garland, à travers douze chansons emblématiques.

Le 26 août : place à la danse avec “Crocodile”, un spectacle de Martin Harriague et Emilie Leriche.

Le 27 août : l’édition 2024 s’achèvera en musique avec “Titan”, un concert de l’Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Bruno Mantovani.

Pour plus de renseignements sur la programmation et pour réserver : www.villa-ephrussi.com

Les lundis et mardis de 20h à minuit, du 15 juillet au 27 août. La visite de la Villa sera possible jusqu’à minuit. Les spectacles auront lieu en plein air, assis par terre sur les pelouses du Jardin à la Française.

Tarif Nocturne : 35 euros ; tarif Nocturne famille (deux adultes et deux enfants de 7 à 17 ans) : 80 euros.

Formule Nocturne + Dîner au restaurant : 105 euros

Formule Nocturne avec panier fraîcheur ( à déguster dans les jardins de la Villa : 60 euros)

Coffret cadeau : Nocturne Duo : 70 euros ( deux entrées)

Les réservations sont accessibles en ligne jusqu’à midi le jour de l’événement. Il sera possible de réserver sur place le jour-même à partir de 20h.

Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild – 1 avenue Ephrussi de Rothschild 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat. Tél : 04 93 01 45 90