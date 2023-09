Faites chauffer votre Thermomix avec Cookomix Vol.2 !

La communauté Cookomix revient en force avec une nouvelle édition, “Cookomix volume 2” aux éditions Solar. Suite au succès du premier volume, c’est une nouvelle odyssée culinaire qui vous attend : 120 recettes au Thermomix, choisies, testées, et approuvées par cette dynamique communauté d’amateurs et de passionnés de cuisine.

Qu’on se le dise, le Thermomix est un bijou de technologie qui a révolutionné nos cuisines. Mais comme tout appareil, il nécessite de l’inspiration pour en exploiter tout le potentiel. Et c’est là que Cookomix entre en jeu. Grâce à ce nouvel opus, dites adieu aux routines culinaires et laissez-vous guider par des recettes inventives, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Le bonus ? Chaque recette est présentée de façon claire et concise pour une réalisation sans faille.

Le Cookomix volume 2 : L’art de cuisiner avec son Thermomix en 120 recettes incontournables !

Que vous soyez à la recherche d’un petit déjeuner vitaminé, d’un apéritif qui en jette, d’un plat principal étonnant, ou encore d’un dessert qui fait frémir vos papilles, Cookomix volume 2 est votre nouvel allié. Et ce n’est pas tout ! Grâce aux pictogrammes intelligemment pensés, choisissez vos recettes en fonction de vos préférences alimentaires, des saisons, ou même de l’origine des plats.

Envie d’un doux péché mignon ? Plongez dans la recette des bouchées coco-choco. Un déjeuner savoureux et rapide ? Les tenders de poulet seront votre choix parfait. Besoin de légèreté ? Laissez-vous tenter par la tartine avocat œuf mollet. Une envie irrésistible d’une gourmandise absolue ? Savourez les cookies fourrés au Nutella (n’approchez pas votre balance après ça).

Le choix est vaste, les possibilités infinies, et l’inspiration toujours à portée de main. Alors, si vous possédez un Thermomix et que vous avez soif de nouveauté, de découverte, et d’évasion culinaire, le Cookomix volume 2 est fait pour vous. En plus, j’apprécie tout particulièrement le fait qu’il y ait aussi bien les valeurs nutritionnelles mais aussi le coût de la recette. Le livre est alors très complet et cela nous donne forcément envie de jouer avec notre Thermomix pour créer toutes les recettes.

En un mot : avec Cookomix, donnez du rythme à votre Thermomix et explorez une galaxie de saveurs ! A vos Thermomix !