Avignon : Eva Jospin investit le Palais des Papes et la Fondation Lambert

Eva Jospin, la fille de l’ancien 1er ministre Lionel Jospin, a investi plusieurs lieux, dans la capitale Vauclusienne, le Palais des Papes & la Fondation Lambert. La plasticienne expose ses monumentales oeuvres en carton, intitulée “Palazzo”, c’est la cité des Papes qui reçoit le plus grand nombre de sculpture, et cela jusqu’au 7 janvier 2024.

Durant les journées du patrimoine (week-end du 16 et 17 septembre), l’occasion de visiter les lieux, nous a permis d’aller à la rencontre du travail de la plasticienne, qui expose depuis cet été, et qui déjà fait le plein d’admirateurs, tant son travail s’harmonise avec les vieilles pierres du palais. Son travail, sous le cutter et les multi-couches de carton, offre aux visiteurs un paysage onirique, une architecture gothique ou baroque, suivant son imagination. Certains travaux ont vu le jour grâce à son envie d’exposer des oeuvres en symbiose avec le Palais des Papes. Eva Jospin, a pu découvrir les lieux en 2022, dans la chambre de parement, un haut-relief sylvestre en carton ciselé, qui rappelle les décors végétaux qu’affectionne particulièrement l’artiste dans sa sensibilité générale.

Eva Jospin, une artiste sensible et douée dans la conception d’oeuvres magistrales…

« J’ai eu envie d’aller au plus près du bâtiment nu, tel qu’il est, sans cimaises, sans rien. Être dans l’ossature de ce qui reste de l’édifice originel, revenir à sa structure. La part troglodytique me plaît énormément. C’est un palais qui a été construit vite, ce qui est rare : un geste de pouvoir s’est concentré dans le temps. Mes œuvres viennent épouser l’architecture afin de la rendre visible sans la masquer, sans chercher à adapter ce lieu aux codes de la monstration contemporaine.

C’est une mise à nu destinée à créer des rapports, des perspectives. Je voudrais que l’on ait l’impression que les œuvres sont là depuis toujours, qu’elles ne fondent dans le lieu, et que tout -œuvres et lieu – reste pleinement visible, malgré ou grâce à cette co-présence. » explique t’elle lors de sa venue à Avignon en juillet 2023.

La plasticienne qui expose depuis le 30 juin https://www.avignon-tourisme.com est aussi diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Sa recherche artistique s’impose depuis une quinzaine d’années, dans l’exploration de paysages forestiers et architecturaux, on peut y voir un monde onirique, constitué de grandes cités perchées, mais aussi des installations gigantesques brodées, un peu comme on avait l’habitude de contempler dans les châteaux au moyen-âge.

La collection Lambert complète le travail d’Eva Jospin avec des oeuvres originales !

Après cette visite de deux heures au Palais, la Collection se devait de regarder vers le temps présent. Autrement, elle apparaîtrait fossilisée, comme la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence.

La visite, durant les journées du patrimoine, s’impose du reste si l’on pense que la présence d’Eva Jospin est due à une carte blanche donnée pour la quatrième fois à un ou une artiste international(e). La collection Lambert propose de cette sculptrice aujourd’hui très courtisée, les œuvres qu’elle possède dans sa collection d’entreprise. Il s’agit bien sûr de ces fabuleuses constructions en feuilles de cartons empilées et collées ensemble, dans un esprit homogène et esthétique. Des édifices baroques semblant un peu sorties des contes de Perrault dans un «esprit carton ondulé», en tout cas bien exposé.

Les oeuvres d’Eva Jospin étaient à admirer, jusqu’au 17 septembre 2023, (carte blanche Ruinart) https://www.collectionlambert.com

Eric Fontaine à Avignon