A partir de maintenant “Bébé mange comme nous”!

La tâche peut sembler herculéenne : comment cuisiner pour bébé tout en servant un plat délicieux et équilibré aux adultes ? La réponse se trouve dans le livre revigorant de Coline Stagnoli : “Bébé mange comme nous” paru aux éditions Leduc. Véritable trésor pour les parents pressés, ce guide promet des repas savoureux, rapides et adaptés à toute la famille.

Coline Stagnoli, avec son expertise en nutrition pédiatrique et sa propre expérience en tant que maman, nous dévoile le secret d’une alimentation adaptée dès le plus jeune âge. Finies les préparations en double, ici, on apprend à décliner une seule recette pour toute la famille. Imaginons : des tagliatelles thaïes pour les parents et une version plus douce pour le petit dernier. Et pour le dessert ? Que diriez-vous de financiers à la pistache ?

L’originalité de ce guide ? Proposer 140 recettes avec trois déclinaisons différentes selon l’âge de l’enfant. Une solution intelligente et gourmande pour éveiller bébé aux différentes textures et saveurs dès ses 4 mois. De plus, le livre intègre des astuces pour mieux s’organiser, réduire le gaspillage et même des plans de batch cooking saisonniers. Imaginez : cuisiner pour toute une semaine en seulement deux heures. Révolutionnaire !

Un seul repas pour toute la famille, c’est possible ! Fini le repas pour bébé tout seul.

Le dossier sur l’alimentation des enfants entre 4 mois et 3 ans est un véritable bonus. Coline Stagnoli nous guide dans le mystérieux monde de la diversification alimentaire, nous aidant à comprendre les besoins spécifiques de nos petits tout en abordant des sujets cruciaux comme la DME ou la néophobie alimentaire.

Chaque plat est également classé selon sa saisonnalité, garantissant des ingrédients frais et de saison. De l’entrée au dessert, en passant par les petits déjeuners et les goûters, tout y est ! Vous allez tous vous régaler c’est certain.

Pour tous ceux qui rêvent d’une cuisine unifiée pour petits et grands, “Bébé mange comme nous” est le guide ultime. Une ode à la simplicité, à l’équilibre et au plaisir partagé autour de la table familiale. Alors, prêts à changer vos habitudes ?