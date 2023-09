Soyons honnêtes, le jeu est le travail des enfants ! À travers celui-ci, ils découvrent, explorent et apprennent sur le monde qui les entoure. Mais qui a dit que les jeux les plus éducatifs doivent être coûteux ou compliqués ? Le livre “40 jeux d’éveil avec trois fois rien”, signé Margot Alla, vient chambouler cette idée reçue.

Édité chez Larousse, cet ouvrage est une véritable caverne d’Ali Baba pour les parents soucieux de l’épanouissement de leurs petits trésors.

Margot Alla, une psychomotricienne de renom et la talentueuse créatrice du compte Instagram @decouvrir_grandir, démontre brillamment qu’il n’est pas nécessaire de posséder une panoplie de jouets high-tech pour garantir un développement sain à son enfant. Au contraire, ce livre révèle qu’avec des objets du quotidien – un rouleau d’essuie-tout, des bouchons de bouteilles, voire une simple boîte d’œufs vide – il est tout à fait possible de créer des ateliers ludiques et pédagogiques.

“40 jeux d’éveil avec trois fois rien” : L’art de grandir en s’amusant avec presque rien !

Chaque activité est pensée en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant. Que votre petit bout soit âgé de 6 mois ou de 36 mois, vous trouverez une pléthore d’ateliers qui lui permettront d’apprendre tout en s’amusant. La simplicité est le maître-mot ici : les jeux proposés nécessitent peu de matériel et s’installent en un clin d’œil.

Mais ce qui fait véritablement la richesse de ce guide, ce sont les précieux conseils qui accompagnent chaque activité. Grâce à eux, les parents peuvent aisément guider leurs enfants à travers les différentes étapes, s’assurant que chaque moment de jeu soit à la fois amusant et enrichissant.

En conclusion, “40 jeux d’éveil avec trois fois rien” n’est pas simplement un livre d’activités. C’est une invitation à redécouvrir la beauté et l’efficacité du simple, du minimaliste. En ces temps où tout va si vite, prendre un moment pour s’émerveiller de la magie qu’une simple paille ou un bâton de glace peut apporter dans la vie d’un enfant est une expérience à ne pas manquer. Alors, prêts à voir grandir vos petits en s’amusant avec trois fois rien ?